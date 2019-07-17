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Президент Литвы выразил поддержку кандидатуры У. фон дер Ляйен в главы ЕК

Автор: Jim Mattis170628-D-GY869-158, Общественное достояние, Ссылка

Литовский президент Гитанас Науседа в воскресенье выразил поддержку кандидатуры министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен в председатели Европейской Комиссии (ЕК).   

В социальной сети Twitter президент сообщил, что общался с кандидатом по телефону в воскресенье. 

«Воскресенье началось важным разговором с @vonderleyen по будущему Еврокомиссии. Я выражаю свою поддержку ее кандидатуре», – написал Г. Науседа.

Президентская администрация сообщает, что разговор состоялся на немецком языке.

Как отмечается в пресс-релизе, в разговоре с кандидатом на пост главы ЕК президент «упомянул о составе портфелей еврокомиссаров, и потребности увеличить их ответственность в решении важных вопросов Евросоюза».

На минувшей неделе после напряженных переговоров лидеры ЕС утвердили кандидатуру немецкого политика. 

Голосование в Европарламенте по этой кандидатуре должно состояться во вторник. Если оно будет положительным, то У. фон дер Ляйен возглавит ЕК с 1 ноября. 

Г. Науседа приступил к обязанностям президента Литвы в пятницу. Во время избирательной кампании он говорил, что будет стремиться продолжить традицию, по которой президент, а не премьер представляет страну на саммитах ЕС. 

BNS

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