Президент Литвы выразил поддержку кандидатуры У. фон дер Ляйен в главы ЕК

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Литовский президент Гитанас Науседа в воскресенье выразил поддержку кандидатуры министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен в председатели Европейской Комиссии (ЕК).

В социальной сети Twitter президент сообщил, что общался с кандидатом по телефону в воскресенье.

«Воскресенье началось важным разговором с @vonderleyen по будущему Еврокомиссии. Я выражаю свою поддержку ее кандидатуре», – написал Г. Науседа.

Президентская администрация сообщает, что разговор состоялся на немецком языке.

Как отмечается в пресс-релизе, в разговоре с кандидатом на пост главы ЕК президент «упомянул о составе портфелей еврокомиссаров, и потребности увеличить их ответственность в решении важных вопросов Евросоюза».

На минувшей неделе после напряженных переговоров лидеры ЕС утвердили кандидатуру немецкого политика.

Голосование в Европарламенте по этой кандидатуре должно состояться во вторник. Если оно будет положительным, то У. фон дер Ляйен возглавит ЕК с 1 ноября.

Г. Науседа приступил к обязанностям президента Литвы в пятницу. Во время избирательной кампании он говорил, что будет стремиться продолжить традицию, по которой президент, а не премьер представляет страну на саммитах ЕС.

BNS