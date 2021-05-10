Президент: логично действие «зеленого паспорта» только для подтвержденных в ЕС вакцин

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Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что «логичным шагом» было бы включение в обсуждаемую сейчас в Евросоюзе (ЕС) концепцию «зеленого паспорта» только подтвержденных в Сообществе вакцин.

«Это очень логичное и последовательное решение: если мы полагаем, что можем считать надежными и безопасными те вакцины, которые подтвердило Европейское медицинское агентство, то естественно, что и использование «зеленого» цифрового сертификата или паспорта должно быть связано с теми же самыми вакцинами», — сказал Г. Науседа.

Президент также говорит, что является «большим сторонником «зеленого паспорта», так как это, на его взгляд, предоставляет возможность быстрее вернуться к обычному ритму жизни.

В последнее время высокопоставленные должностные лица ЕС говорили, что европейский сертификат может быть утвержден в июне, когда начинается летний сезон отпусков.

В конце марта ответственная за здравоохранение член Еврокомиссии (ЕК) Стелла Кириакидис заявила, что предлагается включить в сертификат прививки, сделанные вакцинами, не входящими в портфель вакцин ЕК, но только в том случае, если вакцины подтверждены в ЕС.

И все же обсуждается, что отдельные члены ЕС могли бы включить в паспорт и дополнительные вакцины — такой шаг, скорее всего, сделали бы Венгрия и еще несколько государств-членов, которые решили использовать российскую вакцину «Спутник V» или предлагаемые Китаем альтернативы.



BNS