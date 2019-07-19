Президент: министрами должны остаться Р. Кароблис, В. Шапока, В. Синкявичюс, Л. Линкявичюс

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

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Литовский президент Гитанас Науседа призывает оставить в обновленном правительстве министра обороны Раймундаса Кароблиса, министра финансов Вилюса Шапоку, министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса и министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.

«Президент упомянул несколько министров, работу которых он оценивает особенно хорошо и надеется, что они смогут остаться в формируемом правительстве, продолжить работу до парламентских выборов», – заявил журналистам в пятницу после встречи главы государства с лидерами правящих партий советник президента Повилас Мачюлис.

«Это господин Кароблис, господин Шапока и господин Синкявичюс. Это министры, работа которых оставила у президента действительно хорошее впечатление», – отметил он.

Позднее П. Мачюлис также добавил, что президент надеется на том, что сможет работать с Л. Линкявичюсом.

Состав правительства обновляется в связи с заключением нового коалиционного соглашения между «аграриями», социал-трудовиками, представителями партии «Порядок и справедливость», Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, а также в связи с возвращением полномочий новому президенту премьером Саулюсом Сквярнялисом.