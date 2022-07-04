Президент Молдавии обсудит с Науседой вопросы региональной безопасности, энергетики

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

В среду в Литву прибывает президент Молдовы Майя Санду.

Она обсудит с президентом Литвы Гитанасом Науседой вопросы региональной безопасности, энергетической независимости, сотрудничества Молдовы с Евросоюзом и помощи Литвы Молдове на пути европейской интеграции, сообщил в понедельник офис президента.