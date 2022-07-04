Президент Молдавии обсудит с Науседой вопросы региональной безопасности, энергетики
В среду в Литву прибывает президент Молдовы Майя Санду.
Она обсудит с президентом Литвы Гитанасом Науседой вопросы региональной безопасности, энергетической независимости, сотрудничества Молдовы с Евросоюзом и помощи Литвы Молдове на пути европейской интеграции, сообщил в понедельник офис президента.
Главы государств также примут участие в церемонии поднятия государственных флагов.
Санду прибывает в Литву по приглашению Науседы.
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