Президент: Национальные меньшинства – богатство Литвы

Фото BFL/Томаса Урбялениса

Президент Гитанас Науседа обсудил с членами правления польского дискуссионного клуба и учеными Литвы польского происхождения подготовленную ими стратегию «Вильнюсский край 2040».

Как сообщила пресс-служба президента, в этом документе речь идет о видении перспективы польской национальной общины, охватывающем важнейшие сферы образования, культуры, экономики и гражданского общества.

«Самое важно то, что этот документ является открытым и поощряет к диалогу. Я предлагаю продолжать дискуссии и внутри польской общины, и с литовскими государственными органами по совершенствованию и реализации этой стратегии», – цитируются слова президента.

Он подчеркнул, что большинство важнейших предложений – по инновационнному образованию, культуре, внедрению цифровых технологий в экономику, укреплению гражданского общества и экономическому развитию Вильнюсского края – совпадают с ранее представленным им общественности видением Литвы благосостояния.

На встрече, проходившей удаленным способом, глава государства подчеркнул, что создание государства благосостояния в Литве не отделимо от сокращения любой формы социального отчуждения, возникающего в том числе и на национальной основе.

«Национальные меньшинства не являются нашей проблемой. Это наше богатство, которым мы должны дорожить и которое должны защищать», – сказал Г. Науседа.

Стратегия «Вильнюсский край 2040», основанная на анализе научных источников и выводах литовских и польских экспертов, – первый документ подобного рода в Литве, охватывающий все сферы жизни литовских поляков.

Стратегию готовили в 2018–2020 годах. Среди важнейших целей, упоминающихся в стратегии, – повышение к 2040 году престижа польского языка, обеспечение высокого качества его преподавания в польских школах, создание польскоязычных СМИ и плюралистического гражданского общества поляков Литвы, основанного на демократических принципах и внутренней конкуренции, а также развитие экономического благосостояния Вильнюсского края.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ