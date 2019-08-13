Президент Науседа о формировании правительства: я не хотел политической разрухи

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

🔊 Воспроизвести

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что при согласовании состава правительства хотел обеспечить преемственность работы и избежать краха правящей коалиции.

По словам главы государства, он уделил большое внимание кандидатурам министров обороны и внутренних дел, а также стремился, чтобы в обновленном кабмине была хотя бы одна женщина.

«Я не хотел быть президентом, который начинает свою деятельность с политической разрухи или хаоса», – сказал Г. Науседа журналистам в Ниде в понедельник.

На вопрос журналистки о замечаниях некоторых обозревателей относительно того, что он мог продемонстрировать более твердую руку, президент ответил, что критики не были расположены к нему и во время президентских выборов.

«А что такое твердая рука? Развалить правящую коалицию? Да, был такой путь, можно было так сделать. Обозреватели, простите, мне кажется, из того лагеря, который проиграл выборы 26 мая», – сказал глава государства.

На прошлой неделе президент утвердил правительство, в котором сменились три министра.

Читать также