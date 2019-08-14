TOP,Новости,Политика

Президент Науседа полагает, что говорить с Путиным сейчас не о чем

Коллаж ЛК

Литовский президент Гитанас Науседа сейчас не видит оснований для контакта с президентом России Владимиром Путиным.

«О чем можно было бы сейчас говорить с господином президентом России В. Путиным? Пока у нас такая ситуация в Украине, пока у нас продолжается эскалация напряженности во всем регионе, произносить просто дипломатические, приятные словечки я оснований не вижу, а главное – у меня нет на это морального права», – сказал Г. Науседа Литовскому телевидению LRT.

По словам президента, Евросоюз (ЕС) в определенном масштабе даже расколот в плане отношения к России, но Литва, находясь у границы России, осознает реальную опасность и риски.

«Сегодня ни шуткам, ни обмену дипломатическими словечками просто нет места», – сказал Г. Науседа в интервью накануне визита в Германию.

По словам главы государства, он не раз говорил, что не нужно провоцировать конфликты и бросаться грозными словами или терминами друг в друга, но «чтобы говорить о чем-то конкретно, нужно иметь объект разговора».

BNS

Последние новости

default image
В Эстонии освободят от подоходного налога пособие многодетным семьям

Подробнее...
default image
Визит Г.Науседы в Германию: пять важнейших тем

Подробнее...
default image
Путин и Макрон обсудят Украину и "нормандский формат"

Подробнее...
default image
Литва отклоняет упреки Беларуси в связи с исключением ее компании из конкурса газопровода

Подробнее...
default image
Президент Науседа полагает, что говорить с Путиным сейчас не о чем

Подробнее...
default image
Рецессия из-за торговой войны. Что ожидает Америку

Подробнее...
default image
В Новой Зеландии одобрили выплату зарплат в криптовалютах

Подробнее...
default image
Суд временно приостановил конкурс на покупку "умных" счетчиков за 150 млн евро

Подробнее...
default image
Раскрыта древняя тайна царицы Клеопатры

Подробнее...
default image
Президент: визит В. Синкявичюса в Брюссель превзошел ожидания

Подробнее...
default image
Дипломаты советуют литовцам в неспокойном Гонконге быть осторожными

Подробнее...
default image
В Бельгии теперь нужна лицензия, чтобы кормить котов

Подробнее...
default image
Четверть населения мира испытывает чрезвычайный дефицит воды

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс американскому конгрессмену акцентировал угрозу Островецкой АЭС

Подробнее...
default image
В 11 муниципалитетах создаются кабинеты помощи наркоманам

Подробнее...
default image
Власти США ужесточат правила выдачи грин-карт мигрантам, живущим на пособия

Подробнее...
default image
Баскетболист Р. Алиев оказался под судом за незаконное подключение к аккаунтам бывшей жены

Подробнее...
default image
В Литве намерены отказаться от обычных SIM-карт

Подробнее...
default image
Amazon учреждает дочернее предприятие в Эстонии

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс хочет назначить послом в Канаде своего заместителя Д.Скусявичюса

Подробнее...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.