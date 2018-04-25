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Политика

Президент — о богатстве государства

  • Фото BFL/Томаса Урбялениса

Президент Гитанас Науседа заявил, что поляки Литвы являются государственным богатством, а тема дискриминации по национальному признаку поднимается искусственно «во имя узкополитических интересов».

На странице в социальной сети Facebook Г. Науседа заявил, что с польским народом «нас связывают долгие годы общей истории и борьбы за свободу».

«Поляки в Литве, как и другие проживающие здесь народы, вносили и вносят большой вклад в создание современного, открытого, сильного Литовского государства. Они являются богатством Литвы, и я это подчеркиваю начиная со своей речи в день инаугурации, когда акцентировал идею единой Литвы», – отметил Г. Науседа.

«Я резко негативно оцениваю попытки добиться узкопартийных интересов, искусственно поднимая тематику мнимой дискриминации по национальному признаку, когда связываются между собой совершенно разные вопросы, такие, как национальность и возможность занимать должность», – отметил он.

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Г. Науседа подчеркнул, что дал присягу быть равно справедливым ко всем, «независимо от национальности, веры или мировоззрения».

«Я верен своей присяге и, если потребуется, предоставленными мне Конституцией полномочиями буду защищать граждан нашей страны от дискриминации по любому признаку. Я дал присягу служить во благо всех жителей Литвы, поэтому в случае кумовства буду принципиальным, неважно, какая партия этим занимается», – добавил глава государства.

Информация «ЛК», BNS 

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