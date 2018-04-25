Президент — о богатстве государства

Фото BFL/Томаса Урбялениса

Президент Гитанас Науседа заявил, что поляки Литвы являются государственным богатством, а тема дискриминации по национальному признаку поднимается искусственно «во имя узкополитических интересов».

На странице в социальной сети Facebook Г. Науседа заявил, что с польским народом «нас связывают долгие годы общей истории и борьбы за свободу».

«Поляки в Литве, как и другие проживающие здесь народы, вносили и вносят большой вклад в создание современного, открытого, сильного Литовского государства. Они являются богатством Литвы, и я это подчеркиваю начиная со своей речи в день инаугурации, когда акцентировал идею единой Литвы», – отметил Г. Науседа.

«Я резко негативно оцениваю попытки добиться узкопартийных интересов, искусственно поднимая тематику мнимой дискриминации по национальному признаку, когда связываются между собой совершенно разные вопросы, такие, как национальность и возможность занимать должность», – отметил он.