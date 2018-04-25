Президент обсудит с Шимоните формирование коалиции и преемственность превенции COVID-19

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Литовский президент Гитанас Науседа в среду встретится с кандидатом консерваторов на пост премьера Ингридой Шимоните, чтобы обсудить формирование коалиции и преемственность работ.

«Президент обсудит с Ингридой Шимоните формирование коалиции и возможные его сроки, а также преемственность борьбы с пандемией COVID-19 в свете смены правительств», – сообщил BNS представитель президента по связям с общественностью Антанас Бубнялис.

После выборов в сейм правящую коалицию формируют Союз Отечества-Литовские христианские демократы (консерваторы), Либеральное движение и Партия свободы. В новом парламенте у них будет 74 места из 141.