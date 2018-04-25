Президент: Папа Римский молится за единство и благополучие нашей страны

Гитанас Науседа выразил уважение и поддержку деятельности Святого Престола и Папы Римского, направленной на содействие международному миру, ядерное разоружение, проведение основанной на верховенстве международного права политики, охрану окружающей среды, утверждение принципов человеческого достоинства, повышение уважения к женщине. Президент напомнил об общем стремлении Литвы и Ватикана осудить агрессию, угрожающую миру во всем мире, и поддержать страдающие от нее страны – Украину, Грузию, Молдову. Обсуждались действия России в Балтийских странах и регионе, которые не совпадают с фундаментальными целями обеспечения безопасности граждан и благополучия в мире.

Гитанас Науседа представил Папе Римскому Франциску свои цели работы на посту президента, которые перекликаются с миссией Святого Престола. «Социальная политика моей страны и сейчас, и в будущем будет направлена на социально уязвимые семьи, жителей регионов и пожилых людей. Считаю, что активная социальная политика должна быть главной целью каждой страны. Мы должны делиться и уделять больше внимания каждому находящемуся рядом человеку, быть более внимательными к более слабым и нуждающимся людям», — сказал Президент понтифику. В завершение аудиенции Гитанас Науседа передал Папе Римскому Франциску слова приветствия и молитвы литовского народа.

После визита к Папе Римскому Президент встретился с Государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, внешней политики, ситуацию с безопасностью в мире, особое внимание было уделено гибридным угрозам и кибербезопасности. Была высказана обеспокоенность в связи с демонстрируемой Россией враждебностью по отношению к Литве, в частности, было отказано в выдаче виз гражданам Литвы, которые хотели посетить места захоронения ссыльных и почтить память литовских интеллектуалов, борцов за свободу, верующих и представителей духовенства. Участники встречи также обсудили ситуацию на территории Украины и вопросы миграционной политики.

Президент вместе с супругой посетили Собор Святого Петра, часовни в честь Остробрамской иконы Божией Матери и Ченстоховской иконы Божией Матери, возложили цветы к гробницам Святого Петра и Святого Иоанна Павла II.

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Информация пресс-службы Президентуры