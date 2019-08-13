Президент поддерживает объединение министерств, сомневается по поводу переноса Минсельхоза

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

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Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что можно объединить не только Министерство экономики и инноваций с Министерством энергетики, но и – в будущем – Министерство социальной защиты и труда с Министерством здравоохранения.

Перенос Министерства сельского хозяйства в Каунас президент одобрил бы в том случае, если бы это было лучшее решение для Литвы.

«Если суета для того, чтобы все же появилось оптимальное решение, я называю это не суетой, а просто очередным возвращением на точку отсчета и размышлениями, имеет ли смысл это делать», – заявил глава государства в субботу журналистам в Укмергском районе.

Он подчеркнул, что вскоре «эти решения появятся в любом случае».

«Наша цель и просьба была только одна – давайте оценим это с помощью анализа затрат и ответим на вопрос, будет ли это лучшим решением сегодня для Литвы или все же нет», – добавил Г. Науседа.

Будущий министр сельского хозяйства, социал-трудовик Андрюс Палёнис высказывается против переноса Минсельхоза в Каунас.

Президент также поддерживает объединение некоторых министерств.

«Так много министров, что названия всех министерств иной раз и не вспомнишь. Но, если говорить серьезно, что можно было бы достичь синергии, объединив и то же Министерство экономики и инноваций с Министерством энергетики, и, если подумать – то, например, Министерство социальной защиты и труда с Министерством здравоохранения», – сказал президент.

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