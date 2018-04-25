Президент: Польша – стратегический партнер Литвы в области безопасности

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа встретился с министрами обороны и главнокомандующими вооруженными силами Литвы и Польши.

Во встрече участвовал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, главнокомандующий Вооруженными силами Польши генерал-лейтенант Раймунд Анджейчак, посол Польши в Литве Уршула Дорошевска, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис и главнокомандующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

Участники встречи рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в области национальной безопасности и обсудили цели декларации об углублении двустороннего партнерства. В Вильнюсе проходит первое заседание Совета министров обороны Литвы и Польши после подписания в 2019 году президентами Литвы и Польши декларации об укреплении безопасности обеих стран.

«Между Литвой и Польшей налажено очень тесное сотрудничество в области безопасности и обороны. Наши страны признали Россию разжигающей вражду и демонстрирующей агрессию угрозой, поэтому взаимная поддержка и общая готовность наших стран к сдерживанию являются крайне важными», — сказал Президент.