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TOP,Новости,Политика

Президент: Польша – стратегический партнер Литвы в области безопасности

  • Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа встретился с министрами обороны и главнокомандующими вооруженными силами Литвы и Польши.

Во встрече участвовал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, главнокомандующий Вооруженными силами Польши генерал-лейтенант Раймунд Анджейчак, посол Польши в Литве Уршула Дорошевска, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис и главнокомандующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

Участники встречи рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества в области национальной безопасности и обсудили цели декларации об углублении двустороннего партнерства. В Вильнюсе проходит первое заседание Совета министров обороны Литвы и Польши после подписания в 2019 году президентами Литвы и Польши декларации об укреплении безопасности обеих стран.

«Между Литвой и Польшей налажено очень тесное сотрудничество в области безопасности и обороны. Наши страны признали Россию разжигающей вражду и демонстрирующей агрессию угрозой, поэтому взаимная поддержка и общая готовность наших стран к сдерживанию являются крайне важными», — сказал Президент.

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В ходе встречи обсуждалось демонстрируемое союзниками по НАТО внимание нашему региону, в частности масштабы и вооружение дислоцированных в Польше и Литве американских контингентов, а также вопросы реформы НАТО.  «Присутствие сил США имеет стратегическое значение как в плане сдерживания, так и в качестве гаранта обороны всего региона», — добавил Гитанас Науседа.

Стороны также обсудили вопросы противовоздушной обороны региона, защищенности «Сувалкского коридора» и планы по проведению военных учений.

Информация LRP. Группа по вопросам коммуникации

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