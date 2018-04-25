default image
Президент Польши А.Дуда заявил, что Россия не заслуживает доверия

Подробнее...
default image
Идея Г. Науседы назначить латыша координатором синхронизации поддержки не получила

Подробнее...
default image
Коронавирус в Европе. Эпидемия началась в Италии

Подробнее...
default image
Минобороны предлагает ввести гриф "для служебного пользования" в системе обороны

Подробнее...
default image
В Белом доме сочли абсурдными слухи о возможном вмешательстве РФ в выборы президента США

Подробнее...
default image
В. Шапока: экономика Литвы ощутит последствия коронавируса

Подробнее...
default image
В аптеках остались последние упаковки с медицинскими масками

Подробнее...
default image
Готовясь к распространению коронавируса, в Вильнюсе проведут дезинфекцию

Подробнее...
default image
Китай объявил, что нашел вакцину против коронавируса

Подробнее...
default image
Конституционный суд Литвы приступает к рассмотрению первой индивидуальной жалобы

Подробнее...
default image
В. Ландсбергис: Литва дала должную оценку ответственности Д. Язова за советскую агрессию

Подробнее...
default image
Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов

Подробнее...
default image
Не будут отправляться посылки в города севера Италии, находящиеся на карантине

Подробнее...
default image
В Париже нашествие постельных клопов

Подробнее...
default image
Воздействие коронавируса может сказаться на бизнесе весной

Подробнее...
default image
Из-за пациента, вернувшегося из Северной Италии, закрыт филиал клиники InMedica

Подробнее...
default image
В аэропортах Италии 25 февраля ожидаются отмены рейсов

Подробнее...
default image
Крупнейшими проблемами жители считают налоги и инфляцию

Подробнее...
default image
Комиссия предлагает объявить экстремальную ситуацию в связи с коронавирусом

Подробнее...
default image
МИД Литвы рекомендует соблюдать меры безопасности в Италии

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Соседи

Президент Польши А.Дуда заявил, что Россия не заслуживает доверия

Фото Канцелярии президента Польши

Президент Польши Анджей Дуда выступил с утверждением, что Россия не заслуживает доверия. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью еженедельнику Sieci, сообщает ТАСС.

Польский лидер назвал Россию «агрессором на Украине», который «по-прежнему оккупирует Крым и территории вокруг Донецка и Луганска». «Она [Россия] поддерживает так называемых сепаратистов и ведет себя агрессивно по отношению к другим государствам. Она демонстрирует силу, нарушая воздушное пространство. Таким образом, она не является государством, о котором можно было бы сказать, что оно заслуживает доверия и мирным путем реализует свои интересы», — считает Дуда.

Власти Польши регулярно выступают с обвинениями в адрес России, утверждая, что Москва якобы представляет угрозу для международной безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности призвал перестать культивировать фантом «российской угрозы» и перейти к налаживанию диалога по вопросам безопасности в Европе на основании «принципа равной неделимости безопасности», который зафиксирован в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года, Парижской хартии для новой Европы 1990 года и декларации Астанинского саммита ОБСЕ 2010 года. По словам российского министра, непредсказуемость генерирует нагнетание напряженности, продвижение военной инфраструктуры НАТО на восток, беспрецедентные по размаху учения у российских рубежей, накачка оборонных бюджетов сверх всякой меры.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600