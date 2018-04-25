default image
Г.Науседа - за сотрудничество с Тайванем, но не за членство в ВОЗ

Подробнее...
default image
Число заразившихся COVID-19 в России за сутки возросло на 5,2 тыс.

Подробнее...
default image
Страны G20 примут меры по защите продовольственной безопасности

Подробнее...
default image
Психолог: количество смертей от кризиса может превысить умерших от коронавируса

Подробнее...
default image
Коронавирус усугубит голод в мире и поставит под угрозу жизнь 265 миллионов человек

Подробнее...
default image
Литва готовится провести исследование населения страны на COVID-19

Подробнее...
default image
В Литве разрешили открыть все магазины, с понедельника – уличные кафе (обновлено)

Подробнее...
default image
Датские власти хотят проводить повсеместное тестирование людей на COVID-19

Подробнее...
default image
Президент Польши не хочет откладывать выборы

Подробнее...
default image
За минувшие сутки установлено рекордно низкое число случаев коронавируса

Подробнее...
default image
Карантин в Украине продлят до 12 мая

Подробнее...
default image
Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых боевиков ИГИЛ

Подробнее...
default image
Г.Науседу призывают поддержать Тайвань в споре по ВОЗ

Подробнее...
default image
В Турции вводят комендантский час

Подробнее...
default image
Британское правительство не считает COVID-19 опасной болезнью

Подробнее...
default image
Распространяется ложная новость о выводе войск НАТО из Литвы

Подробнее...
default image
Подтверждённые случаи коронавируса: Литва - 1370, Латвия – 761, Эстония – 1559

Подробнее...
default image
В Австрии с 15 мая откроются рестораны, церкви и некоторые школы

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: работникам уже выплачено 16 млн евро субсидий

Подробнее...
default image
Из-за пандемии Трамп намерен приостановить иммиграцию в США

Подробнее...
default image
В Берлине до конца октября запретят мероприятия численностью более 5 тыс. человек

Подробнее...
default image
В Словакии и Черногории начали ослаблять карантин

Подробнее...
default image
Сейм за мораторий на реструктуризацию или банкротство предприятий

Подробнее...
default image
Хорватия хотела бы приоткрыть границы, чтобы спасти сезон

Подробнее...
default image
Октоберфест в Мюнхене отменят из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы обещает сделать очередные послабления бизнесу, продлить карантин

Подробнее...
default image
Власти Памплоны отменили Сан-Фермин

Подробнее...
default image
Подтверждено ещё 20 случаев коронавируса, общее число – 1370

Подробнее...
default image
Мир ожидает дефицит кофе, вызванный коронавирусом

Подробнее...
default image
Банки Литвы договорились о кредитных "каникулах"

Подробнее...
default image
Иностранцев и вернувшихся эмигрантов от коронавируса будут лечить за государственный счёт

Подробнее...
default image
Главный эпидемиолог Литвы: вторая волна вируса вполне возможна

Подробнее...
default image
Страны ООН выступили за общедоступность будущей вакцины от коронавируса

Подробнее...
default image
США продлили по 20 мая закрытие границ с Канадой и Мексикой

Подробнее...
default image
59 млн рабочих мест оказались под угрозой в ЕС из-за экономического кризиса

Подробнее...
default image
Представитель президента: сейм не оценил профессиональные качества кандидатов

Подробнее...
default image
Берлин берет на себя оплату лечения иностранцев

Подробнее...
default image
Сейм отклонил все три кандидатуры в судьи Конституционного суда

Подробнее...
default image
Глава ВОЗ призвал G20 устранить барьеры в торговле, мешающие борьбе с коронавирусом

Подробнее...
default image
В больницах Литвы находятся 148 зараженных коронавирусом, 18- в реанимации

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Соседи

Президент Польши не хочет откладывать выборы

Фото пресс-службы Канцелярии Президента Республики Польша

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что выборы президента страны необходимо провести 10 мая, как и было запланировано. Если их отложить, страна, по его мнению, «погрузится в хаос».

В частности, президент заявил: «Выборы — это не только праздник демократии, но в первую очередь обязательство обеспечения эффективного функционирования государства».

«Опасно отсутствие выборов, потому что это приведёт к параличу государства. Нужны будут новые нормы, необходимые для борьбы с эпидемией и со спровоцированным ею экономическим кризисом, новые решения, которые не смогут вступить в силу», —  цитирует президента  издание Gazeta Polska.

Напомним, избирательная кампания уже несколько недель фактически заморожена из-за пандемии. Многие польские политики и, согласно опросам, более 70% жителей Польши выступают за перенос выборов на осень. Тем не менее 10 мая в Польше должен пройти первый тур президентских выборов.  Польский сейм уже принял проект о дистанционном голосовании по почте. 

024.by

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.