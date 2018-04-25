Президент Польши не хочет откладывать выборы

Фото пресс-службы Канцелярии Президента Республики Польша

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что выборы президента страны необходимо провести 10 мая, как и было запланировано. Если их отложить, страна, по его мнению, «погрузится в хаос».

В частности, президент заявил: «Выборы — это не только праздник демократии, но в первую очередь обязательство обеспечения эффективного функционирования государства».

«Опасно отсутствие выборов, потому что это приведёт к параличу государства. Нужны будут новые нормы, необходимые для борьбы с эпидемией и со спровоцированным ею экономическим кризисом, новые решения, которые не смогут вступить в силу», — цитирует президента издание Gazeta Polska.

Напомним, избирательная кампания уже несколько недель фактически заморожена из-за пандемии. Многие польские политики и, согласно опросам, более 70% жителей Польши выступают за перенос выборов на осень. Тем не менее 10 мая в Польше должен пройти первый тур президентских выборов. Польский сейм уже принял проект о дистанционном голосовании по почте.