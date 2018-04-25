  • Началась подписка на 2020 год!
default image
В Каунасе обнаружено более 1 млн евро, полученных преступным путём

Подробнее...
default image
Министры Литвы и Польши будут сотрудничать в разработке учебников

Подробнее...
default image
Власти Чехии намерены ввести специальный налог для крупных IT-компаний

Подробнее...
default image
Н. Мачюлис: в ближайшее десятилетие Литву ждет стагнация

Подробнее...
default image
Северная Корея заявила, что больше не ведет переговоры с США

Подробнее...
default image
Американские внедорожники обойдутся Литве в 145 млн евро

Подробнее...
default image
В ООН назвали наименее развитые страны мира

Подробнее...
default image
Президент Польши почтит лидеров повстанцев в Литве

Подробнее...
default image
Д.Шилянскис: Эстонские компании намерены и впредь использовать Клайпедский СПГ

Подробнее...
default image
Власти Австрии превратят дом Гитлера в отделение полиции

Подробнее...
default image
Датская European Energy избрала для ветряных парков Расейняй, Аникшчяй и Рокишкис

Подробнее...
default image
Турция обяжет туристов платить налог на проживание в отелях

Подробнее...
default image
Будет рассмотрен вопрос котировки на бирже Ignitis grupe

Подробнее...
default image
Г.Науседа, посетивший войска союзников в Пабраде: они помогают нам стать сильнее

Подробнее...
default image
В Латвии запретили сразу 9 российских телеканалов

Подробнее...
default image
Европейская комиссия: проект бюджета Литвы на 2020 год хороший

Подробнее...
default image
Путин считает США "великой страной"

Подробнее...
default image
В.Василяускас: коммерческому госбанку потребуется 1 млрд евро

Подробнее...
default image
Правительство одобрило кредитные гарантии на 300 млн евро для Klaipėdos nafta

Подробнее...
default image
В 2020 году сократится составляющая терминала СПГ

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Президент Польши почтит лидеров повстанцев в Литве

Фото Канцелярии президента Польши

В Литву с двухдневным визитом прибывает президент Польши Анджей Дуда.

В четверг он встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом, а в пятницу примет участие в похоронной церемонии командиров восстания XIX в.

Г.Науседа и А.Дуда обсудят политические и экономические отношения, вопросы региональной и энергетической безопасности, сотрудничество в повестках дня НАТО, Европейского союза и Восточного партнёрства.

В пятницу президенты и их супруги в Вильнюсе примут участие в похоронах лидеров восстания Зигмантаса Серакаускаса и Константинаса Калинаускаса и ещё 18 повстанцев.

В церемонии также примут участие вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, представители правительств Латвии и Украины.

Литовско-польское восстание против Российской империи имело место в 1863-1864 гг. Командиры восстания были казнены в 1864 году. Их останки были найден в 2017 году при приведении в порядок склонов горы Гядиминаса.

А.Дуда в четверг возложит цветы у Мавзолея польского маршала Юзефа Пилсудского на вильнюсском кладбище Расу.

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600