Президент посетил ДГБ, представил приоритеты развития разведки

Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу посетил офис Департамента госбезопасности (ДГБ), где представил руководству этого ведомства приоритеты развития разведки.
В свою очередь, глава ДГБ Дарюс Яунишкис рассказал президенту о возможностях сбора и анализа информации, а также о деятельности ДГБ по предотвращению угроз и рисков для национальной безопасности, сказал BNS пресс-секретарь главы государства Антанас Бубнялис.
Президент Гитанас Науседа впервые посетил офис ДГБ в Вильнюсе.BNS
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