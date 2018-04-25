Президент посетит интронизацию Императора Японии

Гитанас Науседа встретится с представителями Федерации экономических организаций Японии Keidanren, руководителями крупнейших энергетических компаний, главой компании Rakuten, Inc, занимающейся электронной коммерцией и финансовыми технологиями, Хироси Микитани, а также выступит с приветственной речью на Литовско-Японском бизнес-форуме.

В ходе визита Президент большое внимание уделит вопросам укрепления культурных и научных связей между Литвой и Японией и повышения известности Литвы в Стране восходящего солнца. Президент посетит мемориальный музей Тиунэ Сугихары в Яоцу, возложит цветы к памятнику этому японскому дипломату, который работал в Каунасе и спасал людей во время Второй мировой войны. В честь визита Президента Гитанаса Науседы в городе Гифу будет открыта памятная доска.

В Университете Гифу, расположенном в самом центре Японии, Президенту Литвы будет присвоено звание почетного доктора этого университета. По этому случаю Президент выступит с лекцией «Литва и Япония: путь вперед», а также встретится с руководителем университета Хисатакой Мориваки и губернатором префектуры Гифу Хадзимэ Фурутой.

Для супруги Президента Дианы Науседене предусмотрена отдельная программа. Она посетит Токийскую школу, развивающую отношения с Литвой, Университет Кэйо, при котором действуют центр редких и недиагностированных заболеваний и больница, а также Японское агентство медицинских исследований и разработок.

Визит в Японию проходит в преддверии знаменательных в отношениях между нашими странами годовщин: в 2020 году исполняется 120 лет со дня рождения Тиунэ Сугихары, этот год также объявлен в Литве Годом Тиунэ Сугихары, а в 2022 году исполняется 100 лет с момента установления литовско-японских дипломатических отношений.

В последний раз Президент Литовской Республики совершил официальный визит в Японию в 2001 году.

Пресс-служба Президентуры