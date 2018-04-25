Президент посетит интронизацию Императора Японии

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа вместе с супругой Дианой Науседене 21–24 октября посетят Японию для участия в официальной церемонии восхождения на престол нового Императора Японии Нарухито и праздничных мероприятиях.
В ходе рабочего визита в Токио основное внимание Президент планирует уделить вопросам укрепления двусторонних политических, экономических и культурных отношений с Японией. Запланированы встречи с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ, Председателем Палаты представителей Парламента Японии Тадамори Осимой, руководителем Литовско-японской межпарламентской группы дружбы Хирофуми Накасоне.
На встречах будут обсуждаться двусторонние отношения, совместные проекты в области энергетической и транспортной инфраструктуры, а также возможности их финансирования. Гитанас Науседа обсудит пути активизации торговых отношений между нашими странами, привлечения инвестиций японского бизнеса, укрепления связей между наукой и высокотехнологичными компаниями.
Особое внимание будет уделено экономической дипломатии. Этот визит Президента станет вторым зарубежным визитом, когда глава государства лично проводит встречи с представителями деловых кругов, рассматривающих возможности расширения своей деятельности и инвестиций в Литве.
Гитанас Науседа встретится с представителями Федерации экономических организаций Японии Keidanren, руководителями крупнейших энергетических компаний, главой компании Rakuten, Inc, занимающейся электронной коммерцией и финансовыми технологиями, Хироси Микитани, а также выступит с приветственной речью на Литовско-Японском бизнес-форуме.
В ходе визита Президент большое внимание уделит вопросам укрепления культурных и научных связей между Литвой и Японией и повышения известности Литвы в Стране восходящего солнца. Президент посетит мемориальный музей Тиунэ Сугихары в Яоцу, возложит цветы к памятнику этому японскому дипломату, который работал в Каунасе и спасал людей во время Второй мировой войны. В честь визита Президента Гитанаса Науседы в городе Гифу будет открыта памятная доска.
В Университете Гифу, расположенном в самом центре Японии, Президенту Литвы будет присвоено звание почетного доктора этого университета. По этому случаю Президент выступит с лекцией «Литва и Япония: путь вперед», а также встретится с руководителем университета Хисатакой Мориваки и губернатором префектуры Гифу Хадзимэ Фурутой.
Для супруги Президента Дианы Науседене предусмотрена отдельная программа. Она посетит Токийскую школу, развивающую отношения с Литвой, Университет Кэйо, при котором действуют центр редких и недиагностированных заболеваний и больница, а также Японское агентство медицинских исследований и разработок.
Визит в Японию проходит в преддверии знаменательных в отношениях между нашими странами годовщин: в 2020 году исполняется 120 лет со дня рождения Тиунэ Сугихары, этот год также объявлен в Литве Годом Тиунэ Сугихары, а в 2022 году исполняется 100 лет с момента установления литовско-японских дипломатических отношений.
В последний раз Президент Литовской Республики совершил официальный визит в Японию в 2001 году.
Пресс-служба Президентуры
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