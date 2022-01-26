Президент после беседы с главой ЕК: мы должны направить сигнал поддержки Украине

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

Литовский президент Гитанас Науседа после беседы с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что от имени всего Евросоюза следует направить сигнал поддержки Украине.

«Мы должны направить четкий сигнал от имени ЕС — мы будем поддерживать и содействовать Украине, а агрессивные действия России получат строгий ответ», — сказал он.

По сообщению администрации президента, в ходе телефонного разговора Науседа и фон дер Ляйен обсудили напряженную ситуацию с безопасностью в регионе — мобилизацию российской армии на границе с Украиной и на территории Белоруссии.

Президент подчеркнул, что растущая численность российской армии в Беларуси вызывает беспокойство. По словам главы страны, главная задача сейчас — деэскалация сложившейся ситуации с безопасностью.

Президент акцентировал, что единство Евросоюза и союзников по НАТО, солидарность и поддержка Украины особенно важны в условиях роста геополитической напряженности.

Президент приветствовал решение Еврокомиссии предоставить Украине финансовую помощь в размере 1,2 млрд евро.

Поскольку Россия сосредоточила более 100 тыс. своих военных и военную технику на границе с Украиной, Запад все больше обеспокоен возможностью крупного военного конфликта в Европе. Кроме того, российские войска недавно были переброшены в Беларусь, соседнюю с ЕС, для проведения совместных учений.

По мере эскалации напряженности по причине концентрации российских сил союзники по НАТО в понедельник объявили о повышении боевой готовности и направили военные корабли и истребители для усиления обороны восточного крыла блока.

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