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Президент после встречи с губернатором Пенсильвании:США реально участвует в обороне Литвы

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

Литовский президент Гитанас Науседа, встретившийся во вторник в Вильнюсе с губернатором американского штата Пенсильвания Томом Вулфом, заявил, что военные США реально участвуют в обороне Литвы.  

Глава государства отметил, что США остаются стратегическим партнером страны в сфере безопасности. 

«Постоянное участие военных Национальной гвардии Пенсильвании в проходящих в Литве учениях демонстрирует реальное участие американских вооруженных сил в обороне страны и дополнительные гарантии безопасности для нашего региона», – говорится в сообщении администрации президента, распространенном по итогам встречи. 

«По словам президента, военные учения в Литве и США укрепляют возможности армии действовать плечом к плечу, а наши способности уже не раз проверялись во время совместных учений и международных операций в Афганистане», – говорится в нем.

Военные Пенсильвании часто бывают в Литве, участвуют в учениях и в других проектах вместе с Добровольческими силами (ополчение) литовской армии. 

Г. Науседа обсудил с Т. Вулфом также вопросы сотрудничества в сферах обороны, культуры и экономики, энергетической безопасности.  

BNS

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