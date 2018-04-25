Президент: предлагаемые Литвой альтернативы по газу помогают Беларуси в переговорах с РФ

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Посредничество Литвы, которая предлагает Беларуси альтернативы по поставкам газа, помогает этой стране вести переговоры с Россией, говорит литовский президент Гитанас Науседа.

«Наверное, вы не сможете оспаривать то, что наше желание диалога, который мы реально начали, и наше желание помочь Беларуси сохранить суверенитет, предоставляя энергетические альтернативы, позволяет господину (Александру – ред.) Лукашенко говорить как равноценному партнеру с (Владимиром – ред.) Путиным. Если бы было иначе, то он, не имея альтернатив, не очень мог бы чего-то требовать», – сказал программе DELFI demesio centre в четверг Г. Науседа, имея в виду трудные переговоры Беларуси об улучшении условий поставок российской нефти и природного газа.

«В определённом смысле мы создаём условия, чтобы переговоры этих двух, на первый взгляд, неравноценных государств, могли выглядеть как переговоры по меньшей мере похожих государств, как переговоры на равных», – добавил он.

Он подчеркнул, что конкурентоспособность Беларуси в настоящее время «гарантирована искусственно заниженными ценами на энергоресурсы».