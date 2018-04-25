default image
США выделят 100 млн долларов на борьбу с коронавирусом нового типа

Подробнее...
default image
С. Сквернялис: качество и доступность высшего образования - один из главных приоритетов государства

Подробнее...
default image
Украина создаст две базы в Донбассе по стандартам НАТО

Подробнее...
default image
Ж.Вайчюнас: интересы Inter RAO в Литве рассчитаны на длительный срок

Подробнее...
default image
Эммануэль Макрон объявил о сокращении французского ядерного арсенала

Подробнее...
default image
Президент принял верительные грамоты послов США, Греции и Сан-Марино

Подробнее...
default image
Страны Восточной Европы намерены обжаловать в суде ЕС ужесточение работы перевозчиков

Подробнее...
default image
Правительство Эстонии поддержало поправки в законы об иностранной рабочей силе

Подробнее...
default image
Доставленного из аэропорта в больницу мужчину выписали, у него сезонный грипп

Подробнее...
default image
Россия и Беларусь продолжат консультации по интеграции

Подробнее...
default image
С. Сквернялис: страны Балтии близки к решению не покупать электричество с БелАЭС

Подробнее...
default image
Путин подписал указ о выплате ветеранам к 75-летию Победы

Подробнее...
default image
Из-за споров об управлении Rail Baltica планируется еще одна встреча премьеров

Подробнее...
default image
Латвия получит меньше евроденег

Подробнее...
default image
Премьер Литвы в Таллине обсудил вопросы Rail Baltica и энергетики

Подробнее...
default image
Новый температурный рекорд зафиксирован в Антарктиде

Подробнее...
default image
Уровень безработицы в Литве в январе повысился

Подробнее...
default image
Количество шмелей в Европе и Северной Америке за 50 лет снизилось на треть

Подробнее...
default image
«Не позволим отнять нашу Победу!»

Подробнее...
default image
Права пациентов и компенсации за причинение вреда здоровью

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Президент принял верительные грамоты послов США, Греции и Сан-Марино

  • Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса
  • Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса
  • Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа принял верительные грамоты посла Соединенных Штатов Америки Роберта Гилкриста, посла Греческой Республики Димитриоса Ксенителлиса и посла Республики Сан-Марино Сильвии Берти.

Во время встречи с послом Соединенных Штатов Америки Робертом Гилкристом обсуждались вопросы двусторонних политических и экономических отношений. Стороны отметили важность развития литовско-американского сотрудничества в области безопасности и обороны с учетом вызовов и угроз безопасности в Балтийском регионе, обсудили актуальные вопросы повестки дня НАТО. Президент поблагодарил США за помощь в укреплении обороноспособности Балтийских стран. Глава государства с удовлетворением отметил инвестиции США в экономику Литвы и выразил надежду, что стороны будут продолжать прилагать усилия для их поощрения, а также пригласил посольство США активно участвовать в культурной жизни Литвы, в мероприятиях, посвященных Году Виленского Гаона и истории евреев Литвы, другим важным для истории и культуры Литвы событиям. 

На встрече с послом Греции Димитриосом Ксенителлисом были обсуждены двусторонние отношения и перспективы укрепления политических и экономических связей. С удовлетворением была отмечена активизация диалога между нашими странами и рост туризма. Стороны обсудили повестку дня ЕС – многолетний бюджет, миграционные вызовы в регионе Средиземного моря, перспективы расширения ЕС, подготовку к конференции о будущем Европы. Обсуждалось сотрудничество стран в рамках НАТО, ситуация с безопасностью в регионе Средиземного моря, была выражена обеспокоенность ростом российской военной угрозы в Балтийских странах. Речь также шла о обязательствах стран по борьбе с изменением климата и сотрудничестве с Великобританией после ее выхода из Евросоюза. Гитанас Науседа пригласил новоизбранного Президента Греции Екатерину Сакелларопулу посетить Литву.

В ходе встречи с послом Сан-Марино Сильвией Берти Президент выразил надежду на углубление политических отношений и развитие экономических связей. Глава государства пригласил политиков и представителей деловых кругов Сан-Марино посетить проводимые в Литве международные бизнес-конференции и узнать больше о возможностях для развития бизнеса в нашей стране.

реклама

LRP Группа по вопросам коммуникации

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600