Президент принял верительные грамоты послов США, Греции и Сан-Марино

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа принял верительные грамоты посла Соединенных Штатов Америки Роберта Гилкриста, посла Греческой Республики Димитриоса Ксенителлиса и посла Республики Сан-Марино Сильвии Берти.

Во время встречи с послом Соединенных Штатов Америки Робертом Гилкристом обсуждались вопросы двусторонних политических и экономических отношений. Стороны отметили важность развития литовско-американского сотрудничества в области безопасности и обороны с учетом вызовов и угроз безопасности в Балтийском регионе, обсудили актуальные вопросы повестки дня НАТО. Президент поблагодарил США за помощь в укреплении обороноспособности Балтийских стран. Глава государства с удовлетворением отметил инвестиции США в экономику Литвы и выразил надежду, что стороны будут продолжать прилагать усилия для их поощрения, а также пригласил посольство США активно участвовать в культурной жизни Литвы, в мероприятиях, посвященных Году Виленского Гаона и истории евреев Литвы, другим важным для истории и культуры Литвы событиям.

На встрече с послом Греции Димитриосом Ксенителлисом были обсуждены двусторонние отношения и перспективы укрепления политических и экономических связей. С удовлетворением была отмечена активизация диалога между нашими странами и рост туризма. Стороны обсудили повестку дня ЕС – многолетний бюджет, миграционные вызовы в регионе Средиземного моря, перспективы расширения ЕС, подготовку к конференции о будущем Европы. Обсуждалось сотрудничество стран в рамках НАТО, ситуация с безопасностью в регионе Средиземного моря, была выражена обеспокоенность ростом российской военной угрозы в Балтийских странах. Речь также шла о обязательствах стран по борьбе с изменением климата и сотрудничестве с Великобританией после ее выхода из Евросоюза. Гитанас Науседа пригласил новоизбранного Президента Греции Екатерину Сакелларопулу посетить Литву.

В ходе встречи с послом Сан-Марино Сильвией Берти Президент выразил надежду на углубление политических отношений и развитие экономических связей. Глава государства пригласил политиков и представителей деловых кругов Сан-Марино посетить проводимые в Литве международные бизнес-конференции и узнать больше о возможностях для развития бизнеса в нашей стране.