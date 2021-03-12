Президент призвал литовцев «не строить баррикад в сердцах и мыслях»

Фото lrp.lt/Робертаса Дачкуса

В четверг, в празднование 31-ой годовщины Восстановления независимости Литвы, президент страны Гитанас Науседа призвал жителей не строить «баррикад в сердцах и мыслях», как говоря о пандемии, так и об острых вопросах прав человека и общности.

В поздравительной речи президент отметил, что слишком много проявлений унижения и издевательств по обеим сторонам спора.

«Пандемия нас вымотала. Недовольство врывается в каждый дом. Горячо обсуждаются вопросы прав человека и общности. Очень хорошо, что это происходит, плохо то, как это происходит. Сегодня проявления унижения и издевок имеют место по обеим сторонам спора, и их количество лишь растет», – сказал Г. Науседа.