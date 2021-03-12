В четверг, в празднование 31-ой годовщины Восстановления независимости Литвы, президент страны Гитанас Науседа призвал жителей не строить «баррикад в сердцах и мыслях», как говоря о пандемии, так и об острых вопросах прав человека и общности.
В поздравительной речи президент отметил, что слишком много проявлений унижения и издевательств по обеим сторонам спора.
«Пандемия нас вымотала. Недовольство врывается в каждый дом. Горячо обсуждаются вопросы прав человека и общности. Очень хорошо, что это происходит, плохо то, как это происходит. Сегодня проявления унижения и издевок имеют место по обеим сторонам спора, и их количество лишь растет», – сказал Г. Науседа.
«Давайте остановимся и осмотримся, ведь нет никаких баррикад вокруг. Почему же мы строим баррикады в своих сердцах и мыслях? Не этому нас учит недавнее прошлое, не этому мы должны следовать. Ведь мы еще являемся Литвой 11-ого марта, страной сильных, терпеливых и ответственных людей», – сказал руководитель страны.
Он назвал 11-ое марта корнями Литвы, опираясь на которые, мы начали создавать свободную жизнь, и акцентировал прогресс, совершенный более чем за три десятилетия.
«Измеряя сегодня путь, пройденный общими усилиями, мы можем лучше оценить, где мы находимся, и что нас ждет. Раньше мы мечтали вернуться на Запад – сегодня являемся частью процветающего, демократического Запада», – сказал руководитель страны.
«Ранее мы искали союзников и гарантий безопасности – сегодня сами создаем успех НАТО. Ранее мы ощущали себя заключенными – сегодня сами решаем свою судьбу», – подчеркнул он.
В четверг Литва отмечала 31-ый год восстановления независимости, однако по причине эпидемиологической ситуации отказались от проведения традиционных официальных мероприятий.
“Президент призвал литовцев «не строить баррикад в сердцах и мыслях»”
А по моему нет никакой свободы. Тогда нами командовали, но было в душах больше добра, и сейчас мы люди подневольные . Некоторым кажется , что мы свободны, но на самом деле нам диктуют как нам жить и Европа и США и без них мы никуда, так как и долги которые растут каждый день. Вот только люди стали злее , раздраженнее и ещё более нищие. Кто то здорово нажился, а кто то еле- еле сводит концы с концами и тут уместна старая поговорка:-сытый голодного не разумеет.