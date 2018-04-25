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Президент призывает жителей выбирать для летнего отдыха Литву

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Литовский президент Гитанас Науседа призывает жителей летом планировать поездки по Литве и таким образом способствовать поощрению внутреннего туризма. 

В пятницу на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, можно ли надеяться на открытие границ государства, он сказал, что сам в этом году хотел бы отдыхать и в Литве, а также предлагает и другим эту возможность. 

«Что бы я хотел сделать, так отдохнуть в этом году в Литве – у нас столько прекрасных уголков, и я призываю всех людей  сделать это.  Пусть процветает наш внутренний туризм, вам это понравится», – заявил на пресс-конференции Г. Науседа.

Более месяца назад в Литве был введен карантин, вскоре после этого жителям запретили поездки за границу, а иностранцам – прибытие в Литву. Карантин продлен до 11 мая, контроль на границах с Латвией и Польшей продлен до 14 мая. 

Президент призывает жителей выбирать для летнего отдыха Литву

  1. Тадеуш :

    Да, Литва чудесный край, но отдыхать у нас очень дорого. Есть прекрасныеместа и на озёрах , супер обслуга, но к сожалению не для простых жителей Литвы да и в Паланге цены заоблачные . Когда то за отпускные мы могли слетать в Сочи , снять там жильё и отлично отдохнуть.Но сейчас ни Сочи, ни нормальное место в Паланге для простой семьи почти невозможно, ну разве на 3-4 дня. Дикий капитализм- сиюминутная прибыль!

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