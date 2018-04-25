Литовский президент Гитанас Науседа призывает жителей летом планировать поездки по Литве и таким образом способствовать поощрению внутреннего туризма.
В пятницу на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, можно ли надеяться на открытие границ государства, он сказал, что сам в этом году хотел бы отдыхать и в Литве, а также предлагает и другим эту возможность.
«Что бы я хотел сделать, так отдохнуть в этом году в Литве – у нас столько прекрасных уголков, и я призываю всех людей сделать это. Пусть процветает наш внутренний туризм, вам это понравится», – заявил на пресс-конференции Г. Науседа.
Более месяца назад в Литве был введен карантин, вскоре после этого жителям запретили поездки за границу, а иностранцам – прибытие в Литву. Карантин продлен до 11 мая, контроль на границах с Латвией и Польшей продлен до 14 мая.
“Президент призывает жителей выбирать для летнего отдыха Литву”
Да, Литва чудесный край, но отдыхать у нас очень дорого. Есть прекрасныеместа и на озёрах , супер обслуга, но к сожалению не для простых жителей Литвы да и в Паланге цены заоблачные . Когда то за отпускные мы могли слетать в Сочи , снять там жильё и отлично отдохнуть.Но сейчас ни Сочи, ни нормальное место в Паланге для простой семьи почти невозможно, ну разве на 3-4 дня. Дикий капитализм- сиюминутная прибыль!