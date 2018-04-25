Президент призывает жителей выбирать для летнего отдыха Литву

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Литовский президент Гитанас Науседа призывает жителей летом планировать поездки по Литве и таким образом способствовать поощрению внутреннего туризма.

В пятницу на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, можно ли надеяться на открытие границ государства, он сказал, что сам в этом году хотел бы отдыхать и в Литве, а также предлагает и другим эту возможность.

«Что бы я хотел сделать, так отдохнуть в этом году в Литве – у нас столько прекрасных уголков, и я призываю всех людей сделать это. Пусть процветает наш внутренний туризм, вам это понравится», – заявил на пресс-конференции Г. Науседа.

Более месяца назад в Литве был введен карантин, вскоре после этого жителям запретили поездки за границу, а иностранцам – прибытие в Литву. Карантин продлен до 11 мая, контроль на границах с Латвией и Польшей продлен до 14 мая.