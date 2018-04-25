Президент продлил премьеру, лечащемуся от лимфомы, возможность отсутствия на работе

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Литовский президент Гитанас Науседа продлил на месяц возможность отсутствия на работе по потребности для премьера Саулюса Сквярнялиса, который лечится от лимфомы.

Декрет главы государства предусматривает такую возможность для премьера с 8 ноября, подтвердил BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис. До сих пор эта дата была 4 октября.

В начале сентября С. Сквярнялис сообщил, что у него обнаружена лимфома первой стадии –гематологический рак лимфатической системы.

До сих пор глава правительства отсутствовал на работе в отдельные дни, о его нетрудоспособности сообщается в повестке работе. В отсутствие премьера, его заменяет министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.