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Г.Науседа: решение по Л.Савицкасу зависит от оценки его компетенции и выборов

  • Фото lrv.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что при решении вопроса о назначении советника премьера Лукаса Савицкаса министром экономики и инноваций будет учитывать его компетенцию и перипетии предвыборного периода.  

«Я думаю, что, прежде всего, мы оценим деловые качества, опыт, компетенции управленца, и, конечно, тот горизонт времени, который остался до парламентских выборов», – сказал Г. Науседа журналистам в Висагинасе.

«Оценив все это вместе, мы примем решения о том, подходящий ли это кандидат», – добавил он.

Г. Науседа планирует встретиться с Л. Савицкасом на этой неделе. 

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Если он станет министром, то сможет дать присягу не раньше, чем в марте, когда начнется очередная весенняя сессия парламента. 

Л. Савицкас работает советником премьера по экономике и вопросам управления стратегическими изменениями с начала работы правительства С. Сквернялиса в декабре 2016 года. В этом году он со списком «аграрием» был избран членом совета Вильнюсского городского самоуправления, однако в этой партии он не состоит.

С. Сквернялис выдвинул кандидатуру Л. Савицкаса в минувшую пятницу.

Л. Савицкас получил степень магистра по европейским общественным делам в Маастрихтском университете в Нидерландах, до этого он получил степень бакалавра политики и международных отношений в Университете Йорка в Великобритании.

Вернувшись в Литву после обучения за границей, Л. Савицкас работал руководителем группы по улучшению условий инвестиций агентства по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje, во время программы Kurk Lietuvai («Твори для Литвы») проводил в жизнь проекты в этом агентстве и в канцелярии правительства, а также работал менеджером по политике и связям с общественностью ассоциации Investuotoju Forumas («Форум инвесторов»).

Должность министра экономики вакантна с декабря прошлого года после назначения тогдашнего министра Виргиниюса Синкявичюса членом Еврокомиссии (ЕК).

Министра на должности утверждает президент. Министр дает присягу в сейме. Внеочередная сессия сейма завершится на этой неделе, а очередная весенняя сессия начнется 10 марта. 

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