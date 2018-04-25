Г.Науседа: решение по Л.Савицкасу зависит от оценки его компетенции и выборов

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что при решении вопроса о назначении советника премьера Лукаса Савицкаса министром экономики и инноваций будет учитывать его компетенцию и перипетии предвыборного периода.
«Я думаю, что, прежде всего, мы оценим деловые качества, опыт, компетенции управленца, и, конечно, тот горизонт времени, который остался до парламентских выборов», – сказал Г. Науседа журналистам в Висагинасе.
«Оценив все это вместе, мы примем решения о том, подходящий ли это кандидат», – добавил он.
Г. Науседа планирует встретиться с Л. Савицкасом на этой неделе.
Если он станет министром, то сможет дать присягу не раньше, чем в марте, когда начнется очередная весенняя сессия парламента.
Л. Савицкас работает советником премьера по экономике и вопросам управления стратегическими изменениями с начала работы правительства С. Сквернялиса в декабре 2016 года. В этом году он со списком «аграрием» был избран членом совета Вильнюсского городского самоуправления, однако в этой партии он не состоит.
С. Сквернялис выдвинул кандидатуру Л. Савицкаса в минувшую пятницу.
Л. Савицкас получил степень магистра по европейским общественным делам в Маастрихтском университете в Нидерландах, до этого он получил степень бакалавра политики и международных отношений в Университете Йорка в Великобритании.
Вернувшись в Литву после обучения за границей, Л. Савицкас работал руководителем группы по улучшению условий инвестиций агентства по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje, во время программы Kurk Lietuvai («Твори для Литвы») проводил в жизнь проекты в этом агентстве и в канцелярии правительства, а также работал менеджером по политике и связям с общественностью ассоциации Investuotoju Forumas («Форум инвесторов»).
Должность министра экономики вакантна с декабря прошлого года после назначения тогдашнего министра Виргиниюса Синкявичюса членом Еврокомиссии (ЕК).
Министра на должности утверждает президент. Министр дает присягу в сейме. Внеочередная сессия сейма завершится на этой неделе, а очередная весенняя сессия начнется 10 марта.
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