Г.Науседа: решение по Л.Савицкасу зависит от оценки его компетенции и выборов

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что при решении вопроса о назначении советника премьера Лукаса Савицкаса министром экономики и инноваций будет учитывать его компетенцию и перипетии предвыборного периода.

«Я думаю, что, прежде всего, мы оценим деловые качества, опыт, компетенции управленца, и, конечно, тот горизонт времени, который остался до парламентских выборов», – сказал Г. Науседа журналистам в Висагинасе.

«Оценив все это вместе, мы примем решения о том, подходящий ли это кандидат», – добавил он.

Г. Науседа планирует встретиться с Л. Савицкасом на этой неделе.