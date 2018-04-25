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Президент с супругой почтили память жертв Холокоста в Польше

  • Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа вместе с супругой Дианой Науседене в Польше приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста и 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц-Биркенау.

Отдать дань памяти жертвам Холокоста прибыли главы 50 стран, члены королевских семей, представители правительств и послы иностранных государств.

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

«Я приехал в Польшу, в Освенцим, чтобы выразить искреннее уважение миллионам евреев, чьи жизни унес Холокост в годы Второй мировой войны. Я также склоняю голову перед памятью более чем двухсот тысяч жертв нашего народа. Это трагедия всего мира и Литвы. Мы не можем воскресить невинных жертв, не можем облегчить боль их близких. Мы можем лишь сохранить память о тех людях и стремиться к исторической справедливости», — сказал Президент.

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Гитанас Науседа добавил, что оккупация нацисткой Германией и Советским Союзом других стран во время Второй мировой войны имела катастрофические последствия: распались государства, социальные структуры, возникла враждебность между народами, чувство мести, ненависти и агрессии по отношению друг к другу. «Мы не должны допустить, чтобы это повторилось, и мы должны видеть тех, кто разжигает ненависть», — сказал глава Литвы.

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Во время памятной церемонии печальными воспоминаниями и историями поделились пережившие Холокост и их родственники, представитель мемориального фонда, директор Государственного музея Аушвиц-Биркенау. Мировые лидеры почтили память жертв молитвой и отдали дань уважения у памятника.

Освенцим был крупнейшим концентрационным лагерем смерти, созданным нацисткой Германией на оккупированной территории Польши. В 1940–1945 гг. здесь были убиты около 1,5 млн человек разных национальностей. Оставшиеся в живых узники Освенцима были освобождены 27 января 1945 года.

LRP Группа по вопросам коммуникации

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