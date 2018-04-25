Президент с супругой посетили Институт YIVO

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

В последний день визита в Нью-Йорк Президент Литовской Республики Гитанас Науседа с супругой Дианой Науседене посетили Еврейский научно-исследовательский институт YIVO, где они познакомились с деятельностью института, экспозицией, вместе с директором института Джонатаном Брентом и другими участниками встречи побеседовали о еврейской истории, культуре и фольклоре.

Институт был основан в 1925 году в Вильнюсе. Это стало качественно новым этапом в изучении и сохранении традиционной еврейской культуры и языка идиш. Вильнюс считался центром культуры «мира идиш» и только в годы Второй мировой войны мировым центром института стал нью-йоркский филиал.

«Еврейская история и культура способствовала созданию идентичности стран мира, в том числе и Литвы. С XV века литовскую и еврейскую общины объединяет общая богатая история. Вильнюс даже называли Северным Иерусалимом. Деятельность литовских евреев оставила бесценное религиозное и философское наследие для еврейской общины во всем мире», — сказал Гитанас Науседа.

Прези лигиозное и философское наследие для еврейской общины во всем мире», — сказал Гитанас Науседа.

Президент приветствовал международн дент приветствовал международную инициативу по развитию деятельности центров исследования еврейской истории и культуры, с удовлетворением отметил учреждение Идиш-центра в Вильнюсе, который стал прекрасным примером сотрудничества между литовскими структурами и важным еврейским учреждением.

По словам главы страны, Литва и в дальнейшем будет бережно относиться к историческому и культурному наследию еврейской общины. В качестве примера Президент привел то, что в 2020 году в Литве будет отмечаться 300-летие со дня рождения Элияху бен Шломо Залмана – Виленского Гаона, великого литовского раввина и культурного лидера литваков. Литва объявила 2020 год Годом Виленского Гаона и истории литовских евреев. Гитанас Науседа пригласил Президента Израиля Реувена Ривлина посетить Литву в следующем году.

Еврейский научно-исследовательский институт YIVO работает над исследованием идиш, еврейской истории, культуры, экономики, психологии, фольклора, сбором печатных изданий и документов на языке идиш. Почетными членами президиума института были всемирно известные ученые и общественные деятели, такие как Альберт Эйнштейн, Зигмунд Фрейд, Эдуард Бернштейн и Шимон Дубнов.

В последний день визита Президент вместе с супругой также планируют встретиться с Нийоле Браженайте-Лукшене-Паронетто, вдовой борца за свободу Литвы Юозаса Лукши-Даумантаса.

Группа по вопросам коммуникации