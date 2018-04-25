Президент Сербии объявил войну мафии

Приоритетной задачей для правительства Сербии в этом году станет борьба с организованной криминальной деятельностью. Об этом рассказал президент государства Александр Вучич.

Он сказал, что победа над мафиозным течением в стране стоит на первом месте перед властью Сербии. Он отметил, что борьба прошлых лет с олигархами, которые обворовывали простых граждан, увенчалась успехом.

На данный момент фиксируется рост заработных плат, пенсий и общих условий жизни населения. Вучич пообещал победить и в борьбе против организованной преступности в стране. Если прибегнуть к статистическим показателям, то специализированный рейтинг опасности жизни показывает, что Сербия на данный момент находится на восемьдесят седьмом месте из ста тридцати трех возможных.