Президент США номинирован на Нобелевскую премию мира-2021

Дональд Трамп не получил Нобелевской премии мира в этом году, однако уже номинирован на нее в следующем, 2021-м. На эту престижную международную награду президента США выдвинула финский политик Лора Хухтасаари – депутат Европейского парламента и член крайне правой Партии финнов.

Трамп заслуживает этой премии за свои «попытки положить конец эпохе бесконечных войн», цитируют слова европарламентария

Об этом пишут в воскресенье, 11 октября, зарубежные СМИ и, в частности, сайт поддерживающего Трампа телеканала FOX News.

Назначение Трампа означает «признание его стремления положить конец эпохе бесконечных войн, построить мир, поощряя конфликтующие стороны к диалогу и переговорам, а также поддержать внутреннюю сплоченность и стабильность своей страны» цитирует пресса разъяснения Хухтасаари, изложенные в письме к членам Нобелевского комитета.

Финский политик высоко оценивает тот факт, что 45-й президент США сумел завершить каденцию, не «затащив странеу в ловушку очередного крупного международного конфликта» и сократив численность американских войск на Ближнем Востоке.

Напомним, что Трамп получил три номинации на Премию мира 2020 года, но в итоге награда была вручена Мировой продовольственной программе – отделению Организации Объединенных Наций, которая борется с голодом в развивающихся странах.