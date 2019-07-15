Президент свой первый официальный визит совершит в Польшу

Фото с сайта lrp.lt

🔊 Воспроизвести

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа вместе с супругой Дианой Науседене 16 июля свой первый официальный визит совершит в Республику Польша.

В Варшаве глава государства встретится с высшим руководством Польши: Президентом Анджеем Дудой, Председателем Сейма Мареком Кухчинским, Председателем Сената Станиславом Карчевским, Премьер-министром Матеушем Моравецким и экс-премьером страны Ярославом Качиньским.

Во время визита Президент также встретится с многочисленной литовской общиной в Варшаве.

Президенты во время встречи обсудят литовско-польское сотрудничество, большое внимание будет уделено ситуации с безопасностью в регионе, подготовке к декабрьскому саммиту НАТО, вопросам энергетической независимости и развития транспортной инфраструктуры. В Варшаве также будут обсуждаться вопросы международных отношений: будущее программы «Восточное партнерство» и повестка дня Европейского союза.

Перед визитом в Варшаву глава страны Гитанас Науседа отметил, что Литва и Польша остаются не только ближайшими соседями, но и самыми тесными союзниками, которые прекрасно понимают сегодняшние задачи и вместе стремятся к укреплению будущего нашего континента, обеспечению безопасности и свободы как своего региона, так и Европы в целом.

Польша вносит значительный вклад в безопасность Балтийских стран: она участвует в военных учениях в Литве, в совместных проектах НАТО, восемь раз осуществляла миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Набирает ускорение и развитие экономических связей – Польша занимает второе место среди торговых партнеров Литвы. По объему инвестиций Польша занимает шестое место в Литве, а по инвестициям в Польшу наша страна находится на четвертом месте.

В этом году мы отмечаем 25-летие подписания Договора между Литвой и Польшей о дружественных отношениях и добрососедском сотрудничестве, 15-летие членства в ЕС, 450-летие заключения Люблинской унии, 15-летие членства Литвы и 20-летие членства Польши в НАТО. В следующем году мы будем отмечать 610-ю годовщину Грюнвальдской битвы.

В рамках визита первая леди Литвы Диана Науседене и супруга Президента Польши Агата Корнхаузер-Дуда посетят спортсменов Специальной Олимпиады. Под патронатом первой леди Польши проводится проект по организации тренировок и соревнований для людей с отклонениями в умственном развитии.

Информация Президентуры ЛР. Группа по вопросам коммуникации