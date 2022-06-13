Президент Украины Владимир Зеленский стал лауреатом премии им. Бориса Немцова

«Фонд Немцова осуждает военную агрессию России против Украины. Сам Борис Немцов всегда выступал против войны с Украиной. В 2014 году он собирал многочисленные митинги в Москве против этой войны. Он понимал, что Путин развязывает войну с Украиной, потому что не хочет, чтобы страна стала частью Европы. Я желаю Украине скорейшей победы и считаю это патриотической позицией, потому что победа Украины – это поражение авторитарного путинского режима, это победа ценностей гуманизма», – сказала соучредитель фонда Жанна Немцова.

Ранее лауреатами премии «За исключительную отвагу в отстаивании демократических ценностей и прав человека» могли стать граждане России. Премию получили политики Алексей Навальный и Лев Шлосберг, гражданские активисты Константин Котов, Анастасия Шевченко, Ильдар Дадин и Надежда Митюшкина.

Борис Немцов, российский оппозиционер, осуждавший аннексию Крыма и агрессию против Украины, был убит в Москве в феврале 2015 года.