Президент Украины Владимир Зеленский стал лауреатом премии им. Бориса Немцова

12 июня Фонд Бориса Немцова «За свободу» сообщил, что лауреатом премии Бориса Немцова 2022 года стал президент Украины Владимир Зеленский. Как говорится в сообщении, фонд в этом году принял решение номинировать на премию только представителей Украины.
Среди кандидатов были: мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), советник Офиса президента Украины Алексей Арестович и другие. По результатам рейтингового голосования учредителей и совета фонда было принято решение наградить премией имени Бориса Немцова в 2022 году президента Украины Владимира Зеленского.
«Фонд Немцова осуждает военную агрессию России против Украины. Сам Борис Немцов всегда выступал против войны с Украиной. В 2014 году он собирал многочисленные митинги в Москве против этой войны. Он понимал, что Путин развязывает войну с Украиной, потому что не хочет, чтобы страна стала частью Европы. Я желаю Украине скорейшей победы и считаю это патриотической позицией, потому что победа Украины – это поражение авторитарного путинского режима, это победа ценностей гуманизма», – сказала соучредитель фонда Жанна Немцова.
Ранее лауреатами премии «За исключительную отвагу в отстаивании демократических ценностей и прав человека» могли стать граждане России. Премию получили политики Алексей Навальный и Лев Шлосберг, гражданские активисты Константин Котов, Анастасия Шевченко, Ильдар Дадин и Надежда Митюшкина.
Борис Немцов, российский оппозиционер, осуждавший аннексию Крыма и агрессию против Украины, был убит в Москве в феврале 2015 года.polskieradio.pl