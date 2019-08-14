Президент: визит В. Синкявичюса в Брюссель превзошел ожидания

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

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Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что встреча кандидата в еврокомиссары Виргиниюса Синкявичюса в Брюсселе с будущим председателем Еврокомиссии (ЕК) превзошла ожидания.

По словам главы государства, министр экономики ездил на прошлой неделе к будущей главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, чтобы выяснить, насколько тверда ее установка просить представить женскую кандидатуру.

«В определенном смысле, скажу честно, мы отправили В. Синкявичюса в разведку, потому что хотели убедиться, является ли это письмо о предложении предложить и мужскую, и женскую кандидатуры, стопроцентным и неоспоримым. Было желание убедиться, устойчивы ли те реакции, которые получит В. Синкявичюс в Брюсселе, чтобы мы со всей серьезностью рассматривали его кандидатуру, или нет», – сказал журналистам в Ниде Г. Науседа в понедельник.

«Ожидания, по правде говоря, были полностью воплощены в жизнь и даже более того, так как Виргиниюс приехал с хорошим настроением, а последовавший потом телефонный разговор с госпожой У. фон дер Ляйен только подтвердил, что о поле и о другом – о возрасте не было сказано ни единого слова», – сказал президент.

«Вся беседа строилась вокруг компетентности, которой Виргиниюс Синкявичюс обладает, о твердости личности и о том, какой портфель мог бы ему соответственно быть предоставлен», – сказал Г. Науседа.

Кандидатуру В. Синкявичюса в еврокомиссары уже одобрили правительство и президент Литвы. Ее еще должны утвердить сейм Литвы и Европарламент (ЕП). Новая ЕК приступит к работе в ноябре.

Если кандидатура будет утверждена, то 28-летний В. Синкявичюс станет самым молодым еврокомиссаром в истории Евросоюза (ЕС).

В. Синкявичюс стал основным кандидатом в еврокомиссары от Литвы после того, как о своей поддержке его кандидатуры заявила правящая фракция «аграриев» в сейме. Помимо его кандидатуры, также рассматривались кандидатуры беспартийных министров финансов и энергетики Вилюса Шапоки и Жигимантаса Вайчюнаса.

В. Синкявичюс в новом ЕК может стать единственным членом «зеленых», если Европейская партия «зеленых» даст согласие на то, чтобы политик считался ее представителем.

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