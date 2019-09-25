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Президент выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Фото lrp.lt/ Раймонда Мурмокайте

Президент Литвы Гитанас Науседа в среду в своей речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН постарается привлечь внимание к агрессивным действиям России по соседству.

Это будет первое обращение Г. Науседы в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где в сентябре каждого года собираются главы государств со всего мира.

По словам дипломатов, президент Литвы должен подчеркнуть важность международного права и привлечь внимание к агрессии Москвы в Украине и Грузии.

В выступлении Г. Науседа также будет говорить о целях гармоничного развития, затронет тему государства благосостояния, которая доминировала в его предвыборной кампании, а также тему изменений климата.

Из-за разницы во времени выступление Г. Науседы должно начаться уже после полуночи по литовскому времени.

Г. Науседа находится в Нью-Йорке с воскресенья до четверга.

BNS

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