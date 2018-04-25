Президент хвалит И. Шимоните, призывает сплотиться для совместной работы

В четверг глава государства представил сейму кандидатуру И. Шимоните на пост премьер-министра. До этого И. Шимоните представила президенту будущих членов ее кабинета, среди них и бывшего госконтролера Арунаса Дулькиса на пост министра здравоохранения.

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Президент сказал, что оценит и будет уважать все кандидатуры, представленные И. Шимоните, путь они еще и не являются окончательными.

«Сначала мы должны дождаться утверждения премьер-министра, и этот список пока означает лишь то, что, мы, уважая такой выбор, встретимся со всеми кандидатами в министры, проведет подробные беседы, включая и упомянутого вами кандидата, и тогда будем решать», – сказал Г. Науседа.

Президент также не считает недостатком то, что большая часть претендентов являются молодыми. Ранее глава государства заявлял, что первейшей задачей нового правительства будет контроль над ситуацией с коронавирусом, а также стремление к социальной справедливости, отмене нечестных налоговых льгот, сокращения неравенства доходов.