Президент хвалит И. Шимоните, призывает сплотиться для совместной работы

Президент Литвы Гитанас Науседа хвалит кандидата на пост премьер-министра Ингриду Шимоните и призывает сплотиться ради общей командной работы.
«Мне нравится ее манера говорить прямо, Ингрида умеет хорошо выражать мысли, и я надеюсь, что она умеет быстро реагировать на ситуацию – видеть ее изменения и принимать соответствующие, адекватные решения, однако, сколько бы положительных качеств не было, все же, это командная работа», – сказал журналистам в сейме в четверг Г. Науседа.
«Я очень надеюсь, что это понимает и И. Шимоните, которая вскоре станет премьером. Ты можешь делать много дел и даже работать 24 часа в сутки, но все равно, конечный успех определяется командной работой, и сегодня эта командная работа, я надеюсь, должна распространяться далеко за пределы правительства, мы все должны чувствовать себя своеобразной командой – президент, администрация президента, правительство, сейм», – сказал он.
В четверг глава государства представил сейму кандидатуру И. Шимоните на пост премьер-министра. До этого И. Шимоните представила президенту будущих членов ее кабинета, среди них и бывшего госконтролера Арунаса Дулькиса на пост министра здравоохранения.
Президент сказал, что оценит и будет уважать все кандидатуры, представленные И. Шимоните, путь они еще и не являются окончательными.
«Сначала мы должны дождаться утверждения премьер-министра, и этот список пока означает лишь то, что, мы, уважая такой выбор, встретимся со всеми кандидатами в министры, проведет подробные беседы, включая и упомянутого вами кандидата, и тогда будем решать», – сказал Г. Науседа.
Президент также не считает недостатком то, что большая часть претендентов являются молодыми. Ранее глава государства заявлял, что первейшей задачей нового правительства будет контроль над ситуацией с коронавирусом, а также стремление к социальной справедливости, отмене нечестных налоговых льгот, сокращения неравенства доходов.