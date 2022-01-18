Президентом Европарламента стала Роберта Метсола

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Депутат от группы европейских народников, представитель Мальты Роберта Метсола избрана на должность президента Европейского парламента второй половины каденции. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Результаты тайного голосования, которое прошло во вторник 18 января, огласил вице-президент парламента Педро Перейра.

Отмечается, что ранее Метсола занимала должность первого вице-президента Европарламента, а с 11 января после преждевременной смерти президента Давида Сассоли, исполняла обязанности президента.

Роберта Метсола стала третьей женщиной, возглавившей Европейский парламент после Симоны Вейл, которая занимала эту должность с 1979 по 1982 годы, и Николь Фонтейн, занимавшей должность с 1999 по 2002 годы.

Мандат нынешнего Европейского парламента рассчитан на период с 2019 по 2024 годы.