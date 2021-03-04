Президентская администрация не видит оснований обсуждать представительство на саммитах ЕС

«Если вопрос отправится в сейм, то, вероятно, для изменения этого решения потребуется большинство голосов, позднее, возможно, подключатся и конституционные аспекты. Я не знаю, является ли это вопросом, которым сейм должен заниматься сейчас», – сказала А. Скайсгирете.

Правящие консерваторы рассматривают принятие в сейме закона, который бы установил, что Литву на саммитах ЕС представляет не президент, а премьер-министр.

Инициаторы говорят, что на саммитах рассматриваются вопросы, связанные с компетенциями правительства, что невозможно обеспечить, чтобы президент придерживался утвержденного сеймом и правительством мандатом, кроме того, президент не участвует в деятельности европейских партий.

Критики инициативы говорят, что консерваторы применяют двойные стандарты, так как сами уступили место в Европейском совете пользовавшейся их поддержкой Дале Грибаускайте, кроме того, президент обладает конституционными полномочиями решать основные вопросы внешней политики и представлять государство, а Г. Науседа получил мандат народного доверия, когда обошел нынешнего премьера Ингриду Шимоните на президентских выборах.