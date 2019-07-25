Президентская администрация видит проблемы в качестве принимаемых законов

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

🔊 Воспроизвести

Команда присягнувшего несколько недель назад президента Литвы Гитанаса Науседы видит проблемы в качестве законов, принимаемых сеймом.

Так советник главы государства Симонас Крепшта отозвался о двух вето, которые наложил глава государства за первые 12 дней президентства на поправки к законам, которые бы позволили политическим партиям и Торгово-промышленным и ремесленным палатам безвозмездно пользоваться государственными и муниципальными помещениями.

«То, что мы увидели в самом начале, это точно проблемы с качеством законов. Можно сказать, что оно среднее», – сказал BNS в среду глава группы советников по экономической и социальной политике.

По словам советника, поправки были приняты, невзирая на то, что против них выступило и правительство, и парламентский комитет.

«Такого стратегического подхода, насколько мы видим, не хватает», – отметил С. Крепшта.

Он добавил, что разрешение партиям и палатам бесплатно пользоваться государственными помещениями противоречило бы принципам ответственного управления и рационального использования имущества.

«Со своей стороны мы реагировали на эти неравномерности и необоснованные исключения. И далее будем так делать», – сказал советник главы государства.

По его словам, в данный момент на подписание президенту представлены около 80 законов, среди которых «еще несколько», на которые может быть наложено вето.

В среду вето Г. Науседы одобрил и парламентский Комитет по аудиту. Окончательное решение примет сейм, для преодоления президентского вето требуется не менее 71 голоса.

Если же сейм одобрит вывод комитета, то политические партии и Торгово-промышленные и ремесленные палаты не смогут безвозмездно пользоваться государственными и муниципальными помещениями в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй, Панявежисе с 1 октября.

Срочные договора закончатся, как предусмотрено в этих соглашениях, а бессрочные с вступлением в силу закона, должны будут быть расторгнуты.

Палаты на правах пользования смогут пользоваться только тем имуществом, которое будет необходимо для выполнения функций, делегированных государством.