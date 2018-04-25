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Президентура: министр А. Вярига не может оставаться в стороне, должен объясниться

Nuotrauka BFL/Paulius Peleckis

Офис литовского президента ожидает объяснений министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги в связи с коррупционным скандалом вокруг связанных с пандемией коронавируса конкурсных закупках и подозрениями в адрес вице-министра, говорит советник президента Гитанаса Науседы Дарюс Кулешюс. 

«На наш взгляд, министр А. Вярига не должен оставаться в стороне, он должен представить свои объяснения, свою оценку ситуации, так как мы говорим о министре как о руководителе сектора», — сказал Д. Кулешюс во вторник на пресс-конференции после совещания о связанных с коронавирусом закупках. 

«Руководитель обязан отвечать и брать под контроль возникающие в секторе риски», — добавил Д. Кулешюс. 

Президент Г. Науседа во вторник обсудил с представителями Государственного контроля, Службы спецрасследований и Службы конкурсных закупок замеченные риски в сферах конкурсных закупок в связи с коронавирусом и средств помощи бизнесу. 

Советник президента сказал, что не станет комментировать расследование правоохраны относительно закупок реагентов и экспресс-тестов на коронавирус. Их общая стоимость составляет 11 млн евро. 

«Президент не дает оценок конкретным расследованиям, оценки конкретным расследованиям даст суд. Мы сегодня говорили о системных рисках и необходимых рекомендациях, которые должны соблюдать все осуществляющие закупки субъекты», — сказал советник. 

В понедельник правоохрана сообщила, что в досудебном расследовании о закупке экспресс-тестов подозрения в служебных злоупотреблениях и превышении полномочий предъявлены вице-министру здравоохранения Лине Ярушявичене. Вице-министр Л. Ярушявичене подала заявление об увольненим, а министр здравоохранения А. Вярига должен подписать заявление в пятницу.

Как утверждает Служба расследования финансовых преступлений Литвы, в расследовании о закупках экспресс-тестов на коронавирус стоимостью 6 млн евро вице-министр подозревается в злоупотреблениях служебным положением, превышении полномочий, в связи с чем государство могло понести крупный ущерб.

Еще одно расследование относительно закупок реагентов для исследований по COVID-19 на сумму более 5 млн евро проводит Служба спецрасследований. В нем подозрения в торговле влиянием предъявлены бывшему президенту Ассоциации помощи онкологическим больным Шарунасу Нарбутасу. В ходе этого расследования также допрошены министр здравоохранения А. Верига, вице-министр Кристина Гаруолене, канцлер правительства Альгирдас Стончайтис, вице-канцлер Лукас Савицкас. 

Обе закупки, расследования по которым проводит правоохрана, проводила Национальная лаборатория общественного здоровья . Ее глава Витаутас Зимницкас умер несколько недель назад. Правоохрана допросила временное руководство лаборатории. 

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