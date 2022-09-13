Президенты Литвы и Франции обсудили помощь Украине, рост цен на энергоносители

Президент Литвы Гитанас Науседа обсудил во вторник по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном ход войны России в Украине, поддержку Киева, ситуацию на Запорожской АЭС и возможные действия Европейского Союза (ЕС) по решению проблемы цены на энергоносители .
В ходе беседы президент подчеркнул, что необходимо сохранять и наращивать темпы оказания военной поддержки Украине, поскольку на поле боя решается будущее Европы в целом, сообщили в администрации президента.
«Мы убеждены, что военная поддержка Запада вместе с героическим сопротивлением украинцев жестокому кремлевскому режиму становится решающим фактором в этой войне с Россией. Мы должны бороться с энергетическим шантажом России и наращивать поддержку Украины», — заявил руководитель Литвы.
Обсуждая ситуацию на Запорожской АЭС, литовский лидер подчеркнул, что военные действия России вблизи крупнейшей в Европе АЭС несут угрозу ядерной катастрофы.
Президент отметил, что международное сообщество должно активно требовать от Кремля вывода своих военных сил с Запорожской АЭС и других оккупированных территорий Украины.
Обращаясь к французскому лидеру, Науседа также подчеркнул необходимость скорейшего принятия общего решения ЕС относительно роста цен на энергоносители. По словам главы Литвы, европейские меры должны «устранить зависимость цен на газ и электроэнергию», а также не нарушать принципы общего рынка электроэнергии.
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