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Президенты Литвы и Германии обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны и экономики

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа вместе с супругой Дианой Науседене посетили резиденцию Президента Федеративной Республики Германия, где состоялась встреча с Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и его супругой Эльке Бюденбендер.

После совместного фотографирования и подписания документов состоялись переговоры президентов, в ходе которых обсуждались возможные действия глав европейских стран по укреплению трансатлантических отношений как в области безопасности, так и экономического сотрудничества.

Президент Гитанас Науседа подчеркнул важность укрепления диалога между Европейским союзом и США, особое внимание в рамках которого следует уделять общим для ЕС и США глобальным вызовам и развитию сотрудничества в сфере разработки глобальных стандартов и новых технологий, повышения кибербезопаности и привлечения надежных инвестиций. «Необходимо приложить все усилия для сохранения позитивной повестки дня и продолжать сотрудничество с США по важным для нас вопросам», — сказал глава государства.

Президент Литвы призвал германские компании искать возможности для увеличения инвестиций в инженерно-технический и автомобилестроительный сектор, а также в сферы информационных технологий, бизнес-услуг и финансовых технологий. «Мы можем наращивать сотрудничество в области финансовых технологий, инвестиционных фондов, «зеленого» финансирования, кибернетической безопасности. За последние годы мы создали самую благоприятную в регионе правовую среду для поставщиков финансовых услуг», — сказал Гитанас Науседа.

Во время беседы внимание было уделено ситуации с энергетической безопасностью в Европе и связанным с этим вызовам. Президент Литвы напомнил главе Германии об угрозе для безопасности стран Европейского союза, исходящей от Белорусской АЭС, строительство которой осуществляется с нарушением стандартов охраны окружающей среды и ядерной безопасности. Обсуждались также вопросы синхронизации электросетей Балтийских стран с сетями континентальной Европы.

Во время встречи руководителей двух стран супруги президентов Диана Науседене и Эльке Бюденбендер провели приятную беседу. Первые леди обсудили социальные проекты и общественные инициативы, в деятельности и реализации целей которых они участвуют.

Информация ЛР Президентура

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