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Президенты Литвы и Латвии обещают разрешить спор по морской границе

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Встретившиеся в Вильнюсе в четверг президенты Литвы и Латвии заявили о том, что договорились ускорить переговоры по договору о морской границе, чтобы он мог быть утвержден в ближайшие четыре года.  

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что обе страны договорились, что вместе с договором о морской границе должно быть утверждено соглашение об использовании полезных ресурсов морских недр.

«Очень долго не решавшийся вопрос о ратификации морской границы тронулся с места», – сказал глава Литовского государства на совместной пресс-конференции с главой Латвии Эгилсом Левитсом.

«Мы с президентом обсудили достижение амбициозной цели, чтобы еще во время срока наших полномочий этот вопрос был решен», – добавил Г. Науседа. Срок полномочий президента Латвии длится четыре года.

Подписанный в 1999 году договор о государственной границе между Литвой и Латвией на море в особой экономической зоне был ратифицирован лишь сеймом Литвы, латвийский парламент до сих пор его не утвердил.  

BNS
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