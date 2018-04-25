Президенты Литвы и Латвии обещают разрешить спор по морской границе

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Встретившиеся в Вильнюсе в четверг президенты Литвы и Латвии заявили о том, что договорились ускорить переговоры по договору о морской границе, чтобы он мог быть утвержден в ближайшие четыре года.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что обе страны договорились, что вместе с договором о морской границе должно быть утверждено соглашение об использовании полезных ресурсов морских недр.

«Очень долго не решавшийся вопрос о ратификации морской границы тронулся с места», – сказал глава Литовского государства на совместной пресс-конференции с главой Латвии Эгилсом Левитсом.

«Мы с президентом обсудили достижение амбициозной цели, чтобы еще во время срока наших полномочий этот вопрос был решен», – добавил Г. Науседа. Срок полномочий президента Латвии длится четыре года.

Подписанный в 1999 году договор о государственной границе между Литвой и Латвией на море в особой экономической зоне был ратифицирован лишь сеймом Литвы, латвийский парламент до сих пор его не утвердил.