default image
Премию ЕС по литературе получила литовская писательница Д. Опольскайте

Подробнее...
default image
У Джонсона есть запасной план B на случай отказа ЕС от его новых предложений

Подробнее...
default image
Президенты Литвы и Латвии: разница во мнениях по БелАЭС остается

Подробнее...
default image
Дети составляют около 30% пользователей интернета - ООН

Подробнее...
default image
В.Синкявичюс выступил с докладом в Европарламенте

Подробнее...
default image
В Саудовской Аравии женщинам разрешили служить в армии

Подробнее...
default image
Работающие по справке об индивидуально трудовой деятельности ищут альтернативу

Подробнее...
default image
За посещение острова Комодо придётся платить 1000 долларов

Подробнее...
default image
А. Палёнис: Минсельхоз, скорее всего, будет работать и в Вильнюсе, и в Каунасе

Подробнее...
default image
Профессиональный риск в социальной работе

Подробнее...
default image
Повышение зарплат учителям - приоритет министерства

Подробнее...
default image
Популярность русского языка

Подробнее...
default image
Как не стать жертвой мошенников

Подробнее...
default image
Президенты Литвы и Латвии обещают разрешить спор по морской границе

Подробнее...
default image
В Европарламенте отклонили последнее предложение Лондона по Brexit

Подробнее...
default image
Могут быть убраны некоторые фамилии на фасаде бывшего здания КГБ в Вильнюсе

Подробнее...
default image
Могерини отменила визит в Беларусь

Подробнее...
default image
Половина жителей сталкивалась с электронными или телефонными мошенниками

Подробнее...
default image
За полугодие численность партий Литвы сократилась на 3,7 тыс. человек

Подробнее...
default image
США перебросят дивизию в Восточную Европу

Подробнее...
TOP,Новости,Политика

Президенты Литвы и Латвии: разница во мнениях по БелАЭС остается

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Встретившиеся в Вильнюсе президенты Литвы и Латвии заявили, что сходятся во мнении о необходимости требовать соблюдения стандартов безопасности на строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), однако признают, что в подходе к вопросу блокирования импорта электроэнергии с этой станции остаются.

Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил, что эти разногласия могут препятствовать отключению электросетей Балтийских стран от постсоветской системы и ее синхронизации с ЛЭП Западной Европы. 

«Вопрос Островецкой АЭС действительно болезненный, мы трактуем различие позиции по этому вопросу как определенное препятствие в реализации проекта синхронизации», – заявил Г. Науседа в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Он подчеркнул, что Литва предпримет все меры для предотвращения доступа белорусской электроэнергии на литовский рынок. 

«Если позиции расходились бы, то было бы технически еще сложнее это сделать, но невзирая на это, мы готовы это сделать», – сказал Г. Науседа.

Латвия отклонила просьбы Литвы о блокировании доступа электроэнергии из Белоруссии, и литовские должностные лица заявляют, что электроэнергия с БелАЭС сможет попадать на рынок Балтийских стран через Латвию.  

Латвия утверждает, что после введения Литвой эмбарго, она по техническим и экономическим причинам перейдет к торговле электроэнергией с Россией, а теоретически через РФ может поступать и электроэнергия с БелАЭС. 

Латвийский президент Э. Левитс сказал, что латвийское правительство полностью одобряет выдвигаемые Литвой требования по обеспечению безопасности АЭС в Островце, однако у него «иной подход к тактике достижения этой цели».  

По его словам, этот вопрос должен быть решен, самое позднее, до 2025 года, когда Балтийские страны планируют реализовать проект синхронизации ЛЭП.

«Таким образом, речь идет о пятилетнем переходном периоде до 2025 года. Одновременно следует стараться как можно скорее уменьшить эту проблему, по которой у нас разные мнения в литовском и латвийском правительствах», – сказал Э. Левитс.

«Мы констатировали, что у нас одинаковые сомнения и заботы в том, что связано с безопасностью станции. Безопасность на первом месте. Наши позиции идентичны. Вильнюс всего в 50 километрах, а Даугавпилс в 110 километрах, поэтому в этом случае нет большой разницы, правительство Латвии внимательно следит за тем, чтобы соблюдались вопросы безопасности», – сказал латвийский президент.

BNS
реклама

реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!