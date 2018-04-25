Президенты Литвы и Латвии: разница во мнениях по БелАЭС остается

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Встретившиеся в Вильнюсе президенты Литвы и Латвии заявили, что сходятся во мнении о необходимости требовать соблюдения стандартов безопасности на строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), однако признают, что в подходе к вопросу блокирования импорта электроэнергии с этой станции остаются.

Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил, что эти разногласия могут препятствовать отключению электросетей Балтийских стран от постсоветской системы и ее синхронизации с ЛЭП Западной Европы.

«Вопрос Островецкой АЭС действительно болезненный, мы трактуем различие позиции по этому вопросу как определенное препятствие в реализации проекта синхронизации», – заявил Г. Науседа в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Он подчеркнул, что Литва предпримет все меры для предотвращения доступа белорусской электроэнергии на литовский рынок.

«Если позиции расходились бы, то было бы технически еще сложнее это сделать, но невзирая на это, мы готовы это сделать», – сказал Г. Науседа.

Латвия отклонила просьбы Литвы о блокировании доступа электроэнергии из Белоруссии, и литовские должностные лица заявляют, что электроэнергия с БелАЭС сможет попадать на рынок Балтийских стран через Латвию.

Латвия утверждает, что после введения Литвой эмбарго, она по техническим и экономическим причинам перейдет к торговле электроэнергией с Россией, а теоретически через РФ может поступать и электроэнергия с БелАЭС.

Латвийский президент Э. Левитс сказал, что латвийское правительство полностью одобряет выдвигаемые Литвой требования по обеспечению безопасности АЭС в Островце, однако у него «иной подход к тактике достижения этой цели».

По его словам, этот вопрос должен быть решен, самое позднее, до 2025 года, когда Балтийские страны планируют реализовать проект синхронизации ЛЭП.

«Таким образом, речь идет о пятилетнем переходном периоде до 2025 года. Одновременно следует стараться как можно скорее уменьшить эту проблему, по которой у нас разные мнения в литовском и латвийском правительствах», – сказал Э. Левитс.

«Мы констатировали, что у нас одинаковые сомнения и заботы в том, что связано с безопасностью станции. Безопасность на первом месте. Наши позиции идентичны. Вильнюс всего в 50 километрах, а Даугавпилс в 110 километрах, поэтому в этом случае нет большой разницы, правительство Латвии внимательно следит за тем, чтобы соблюдались вопросы безопасности», – сказал латвийский президент.