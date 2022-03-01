Президенты Литвы и Польши обсудили помощь Украине, региональную безопасность

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Президент Литвы Гитанас Науседа и президент Польши Анджей Дуда во вторник обсудили поддержку Украины и укрепление региональной безопасности, поскольку Россия продолжает войну в соседней стране.

«Мы постоянно координируем действия, которые помогли бы Украине отразить нападение агрессора, а также политико-дипломатические решения, которые объединили бы международное сообщество и предоставили бы Украине четкую европейскую перспективу», — цитируются слова Науседы в пресс-релизе президентской администрации.

Президенты Литвы, Польши, Латвии, Эстонии, Чехии, Словении, Болгарии и Словакии обратились в понедельник с открытым письмом к лидерам Европейского Союза, призвав их как можно скорее поддержать просьбу Украины о членстве в ЕС, путем предоставления ей статуса страны-кандидата и начать переговорный процесс.

На прошлой неделе Кремль вторгся в Украину и начал войну, вызвавшую возмущение, ужас и гнев во всем мире.

Запад ответил жесткими санкциями против России и различными формами поддержки Украины, а возможном членстве страны этой страны в ЕС говорят все громче.

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