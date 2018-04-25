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Президенты Литвы и Польши призывают не раскалывать НАТО

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

В четверг президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда заявили, что надеются на жизнеспособность НАТО, и призвали не раскалывать Альянс.

Об этом они заявили на фоне дискуссий о реформировании НАТО после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у НАТО случилась «смерть мозга». 

Литовский президент Г. Науседа отметил, что к такой мысли абсолютное большинство стран НАТО относится с осторожностью, а у Альянса не случится смерть мозга до тех пор, пока это не произойдет с каждой страной блока. 

«Ни у Польши, ни у Литвы как членов организации НАТО смерть мозга не случалась. Напротив, мы развивает совершенно конкретные и амбициозные планы по укреплению сотрудничества в будущем», – сказал журналистам Г. Науседа. 

Польский лидер Анджей Дуда отметил, что НАТО как раз и продемонстрировал жизнеспособность после действий России в Украине.

«Я надеюсь, что и далее он будет полным жизни, будет действовать, демонстрируя, что является сильнейшей платформой безопасности, платформой сотрудничества, которая несет миру безопасность и мир», – сказал А. Дуда.

По его словам, жизнеспособность доказывает и рост вовлеченности американских военных в Польше.

«Я не вижу особой проблемы. Конечно, у каждого государства есть свои условия, своя политика, у каждого политика есть собственные амбиции. Простите, но если некоторым не удается реализовать собственные амбиции, то это уже их проблема», – заявил руководитель Польши.

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