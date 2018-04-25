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Президенты стран Балтии обсудили сокращение последствий кризиса с коронавирусом

Nuotrauka lrp.lt/Robertas Dačkus

В среду президенты Балтийских стран обсудили сокращение последствий кризиса, вызванного коронавирусом, и стратегию возвращения к стабильному росту. 

«Мы будем стремиться к тому, чтобы Балтийский регион стал примером возвращения к слаженному экономическому росту в изменившихся после кризиса обстоятельствах. Мы договорились использовать для этого как национальные инструменты, так и финансовые инструменты Евросоюза, а также имеющиеся политические меры, чтобы стать еще сильнее после кризиса», – отметил президент Литвы Гитанас Науседа, чьи слова цитируются в сообщении президентской администрации.

«Мы ориентируемся на цифровую сферу ЕС, внутренний рынок, сферы научных исследований и их усиление», – сказал президент.

В среду Г. Науседа обсудил меры борьбы с COVID-19, их эффективность по видео-конференции с руководителем Латвии Эгилсом Левитсом и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. 

Nuotrauka lrp.lt/Robertas Dačkus

В ходе беседы Г. Науседа акцентировал, что распространение коронавируса в Литве стабилизировалось. Президент отметил, что с конца марта активизировался процесс тестирования, принят план ликвидации социально-экономических последствий в объеме 5% ВВП. 

Участники беседы также обсудили сотрудничество Балтийских стран в обеспечении слаженного транзита товаров, а также необходимость повысить внимание к борьбе с дезинформацией. 

Среди тем беседы были и проекты стратегической инфраструктуры – Rail Baltic, прокладка газопровода между Литвой и Польшей, синхронизация электросетей с континентальной Европой. 

Как говорится в сообщении президентской администрации, обращалось внимание на проблемы безопасности Белорусской АЭС, акцентируется необходимость реализации рекомендаций стресс-тестов, обеспечение прочих международных требований защиты окружающей среды и безопасности атомной энергетики. Речь шла о вопросе отказа от закупки электроэнергии с небезопасной БелАЭС, а также с других небезопасных станций третьих стран. 

К полудню среды в странах Балтии подтверждены в целом 2674 случая нового коронавируса, 15 смертей от вируса зафиксировано в Литве, 24 – в Эстонии, две – в Латвии, свидетельствуют данные официальных ведомств, собранные BNS.

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