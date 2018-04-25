При администрации президента учреждается Экспертный совет по коронакризису

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

При администрации президента Литвы учреждается Совет экспертов по здоровью по контролю над кризисом с коронавирусом (COVID-19).

«Сегодня президент общался с несколькими лучшими экспертами в сфере здравоохране6ния Литвы, президент принял решение учредить при президентской администрации совещательный совет экспертов по здоровью, чтобы обеспечить полномочия и публичность голосу экспертов», – сообщил в четверг советник президента Симонас Крепшта.

По его словам, экспертный совет поможет «обеспечить как можно более слаженную передачу управления коронакризисом из одних рук в другие», в связи со сменой правительства после парламентских выборов.

Глава государства принял такое решение после встречи со специалистами, профессорами медицины.

В последнее время в Литве и во многих других странах фиксируется большой рост случаев заражения коронавирусом, по этой причине страны вводят различные ограничения социальной жизни.

За минувшие сутки в Литве подтвержден новый рекордный суточный прирост случаев – 950, также скончались шесть человек, сообщило Министерство здравоохранения в четверг.