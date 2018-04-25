При голосовании Европарламента по Беларуси воздержались два представителя Литвы

В голосовании Европарламента (ЕП) на прошлой неделе о резолюции в поддержку белорусской оппозиции воздержались два представителя Литвы — Стасис Якелюнас и Виктор Успасских.

Представитель «аграриев» Стасис Якелюнас заявил, что не поддержал резолюцию из-за «слишком агрессивной риторики», хотя подчеркнул, что не поддерживает режимы России и Беларуси.

Он добавил, что «несбалансированная риторика может спровоцировать так неадекватные действия со стороны Беларуси, а особенно — России», поэтому такие декларации «больше повредят, чем помогут как ЕС, так и Литве».

Глава трудовиков В. Успасских заявил, что, по его оценкам, резолюция до конца не подготовлена, что показали и результаты голосования — более ста воздержавшихся и проголосовавших «против».

В прошлый четверг ЕП принял резолюцию 574 голосами «за», 37 — «против», 82 воздержались, в которой прошедшие выборы называются нечестными и Александр Лукашенко не признается президентом Беларуси.

В резолюции также выражается поддержка оппозиции Беларуси, звучат требования ввести санкции против А. Лукашенко, его силовиков, а также против русских, которые поддерживают режим Беларуси.