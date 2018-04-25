При карантине ограничивается отпуск безрецептурных лекарств: в одни руки – одна упаковка

Минздрав Литвы распорядился на время карантина ограничить в аптеках отпуск лекарств и дезинфицирующих средств в одни руки.
На время карантина запрещено продавать или выдавать в одни руки более чем по одной внешней упаковке безрецептурного лекарства.
Этот порядок утвержден решением министра здравоохранения и главы Государственного операционного центра по экстремальной ситуации Аурелиюса Вериги.
Ограничивается и отпуск дезинфектантов. Уже в среду в Вильнюсе в некоторых аптеках в одни руки отпускали одну упаковку дезинфицирующей жидкости.
Как отмечает Минздрав, «теперь государство обязано по возможности ограничивать количество отпускаемых в одни руки дезинфектантов, чтобы дезинфицирующие средства были доступны большему числу жителей».
Из-за распространения коронавируса в понедельник в Литве объявлен карантин. Пока его срок – две недели.
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