При оценке работы дипломатов Г. Науседа обещает уделять внимание экономической дипломатии

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа говорит, что будет уделять много внимания укреплению экономической дипломатии и привлечению инвестиций из-за рубежа.

На встрече с послами Литвы в Вильнюсе он сказал, что это будет одним из важнейших критериев при оценке работы посольств.

По словам будущего главы государства, на укрепление экономических связей должно быть ориентировано и укрепление и расширение дипломатической сети, возможно, при открытии нового посольства в Юго-Восточной Азии.

Как сказал Г. Науседа, главными заботами дипломатической службы остаются безопасность и оборона Литвы, а также добрые отношения с соседями.

Избранный президент подчеркнул, что поддерживает соглашение политических партий об увеличении к 2030 году финансирования обороны до 2,5% внутреннего валового продукта (ВВП).

«Это серьезное обязательство. Если иметь в виду, что ВВП Литвы растет, соответственно должны увеличиваться и бюджетные ассигнования. Нам следует тщательно планировать уже средства, выделяемые на оборону в 2020 году», – сказал Г. Науседа для сообщения, распространенного пресс-секретарем.

Перед предстоящим 16 июля первым зарубежным визитом в Польшу избранный глава государства указал, что необходимо стремиться к максимально тесным оборонным связям и с этой страной, и с США, которые разместили в Польше свои передовые силы.

«Совпадают точки зрения Польши и Литвы в плане оценки угроз, так что искать решения мы бы хотели сообща», – сказал будущий президент.

Говоря о европейской повестке дня, он подчеркнул, что необходимо добиваться, чтобы оборонные инициативы Евросоюза (ЕС) не дублировали инициативы НАТО, а государства-члены ЕС тесно сотрудничали с США.

Будущий президент также выразил надежду, что кандидат в главы Еврокомиссии – министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен сохранит твердую позицию в отношении России.

Он также положительно оценил кандидатуру француженки Кристин Лагард на должность главы Европейского центробанка.

Избранный президент в своей речи, обращенной к послам Литвы, также призвал добиваться максимально положительного результата на переговорах о многолетнем бюджете ЕС и активно вовлекаться в процессы программы ЕС «Восточное партнерство», делясь своим опытом и поощряя демократические реформы в восточных границ ЕС, прежде всего, в Украине.

Г. Науседа вступит в должность в пятницу.