При переводе заключённых из тюрьмы Лукишкес были нарушены их права

Омбудсмены Сейма также утверждают, что места заключения, в которые были переведены заключённые, оказались не готовыми обеспечить им доступ к продолжению получения образования, не были созданы условия для работы.

Осужденным часто не была предоставлена даже минимальная мебель — в помещениях камерного типа не хватало сидячих мест для помещённых туда заключённых.

Кроме того, осужденные вынуждены стирать свою личную одежду в ведрах с холодной водой и сушить её в тех же камерах. В них также не хватает освещения.

Учреждение омбудсмена Сейма рекомендовало Департаменту тюрем принять меры для обеспечения надлежащих условий содержания под стражей, гигиены и содержания заключённых, а также возможностей для продолжения образования, работы и социальной реабилитации.

Последние заключённые из Лукишкской тюрьмы в другие тюрьмы были переведены в конце июня. Всего с начала января было вывезено почти 600 человек.

Большинство из 92 приговоренных к пожизненному заключению из тюрьмы Лукишкес были переведены в Правенишкский исправительный дом. Приговорённые к тюремному режиму были направлены в исправительное учреждение в Мариямполе.

Министр юстиции Элвинас Янкявичюс ранее заявлял, что заключённые, отправленные в другие места заключения, продолжают отбывать наказание в тех же условиях, что и в Лукишкес.

Разговоры о том, что построенная в 1904 году тюрьма должна быть расселена как можно скорее, а здания — проданы, начались в 2007 году. Позднее расселить это учреждение пытались несколько других правительств, но последние попытки провалились в 2015 году.