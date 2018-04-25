При переводе заключённых из тюрьмы Лукишкес были нарушены их права

Согласно отчёта Учреждения контролёров Сейма, при переводе осужденных из следственного изолятора-тюрьмы Лукишкес были нарушены их права человека.
В документе говорится, что большинство осужденных были предупреждены менее чем за один день до перевода, также были случаи, когда осужденные были проинформированы об этом всего за один час до перевода.
Контролёры также отмечают, что место проживания заключённых или их родственников не учитывалось при переводе осужденных в другие места заключения, и это могло создавать неудобства для общения осужденных с родственниками.
Омбудсмены Сейма также утверждают, что места заключения, в которые были переведены заключённые, оказались не готовыми обеспечить им доступ к продолжению получения образования, не были созданы условия для работы.
Осужденным часто не была предоставлена даже минимальная мебель — в помещениях камерного типа не хватало сидячих мест для помещённых туда заключённых.
Кроме того, осужденные вынуждены стирать свою личную одежду в ведрах с холодной водой и сушить её в тех же камерах. В них также не хватает освещения.
Учреждение омбудсмена Сейма рекомендовало Департаменту тюрем принять меры для обеспечения надлежащих условий содержания под стражей, гигиены и содержания заключённых, а также возможностей для продолжения образования, работы и социальной реабилитации.
Последние заключённые из Лукишкской тюрьмы в другие тюрьмы были переведены в конце июня. Всего с начала января было вывезено почти 600 человек.
Большинство из 92 приговоренных к пожизненному заключению из тюрьмы Лукишкес были переведены в Правенишкский исправительный дом. Приговорённые к тюремному режиму были направлены в исправительное учреждение в Мариямполе.
Министр юстиции Элвинас Янкявичюс ранее заявлял, что заключённые, отправленные в другие места заключения, продолжают отбывать наказание в тех же условиях, что и в Лукишкес.
Разговоры о том, что построенная в 1904 году тюрьма должна быть расселена как можно скорее, а здания — проданы, начались в 2007 году. Позднее расселить это учреждение пытались несколько других правительств, но последние попытки провалились в 2015 году.
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